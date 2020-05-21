微軟計畫讓Windows 10 on Arm裝置 可相容執行64位元軟體

雖然目前Windows 10 on Arm架構設計，已經隨著微軟與Arm合作有明顯進展，不僅大幅改善Windows 10在Arm架構硬體環境執行效率，同時也能模擬相容方式執行傳統Win32架構軟體，但是仍未能順利執行以64位元架構打造的軟體內容。

不過，從微軟Windows團隊工程人員Kenny Kerr於3月14日於GitHub提交內容，顯示未來將有可能在64位元的Arm硬體架構執行64位元設計軟體，意味未來將能使基於Windows 10 on Arm設計的筆電等裝置，可直接相容運作更多原本在x86架構硬體環境下執行軟體。

包含華碩、聯想、三星等業者都已經推出基於Windows 10 on Arm (或是Windows 10 on Snapdragon)的常時連網筆電裝置，除了標榜藉由Arm架構提供足以跟傳統PC抗衡運算效能，同時也強調能以更低耗電對應長達28天左右的待機使用時間，甚至在一般使用情況也能對應長達7天左右的電池續航表現，另外則可藉由支援安裝SIM卡，或是透過eSIM方式直接連網，無需特別透過Wi-Fi等方式取得連網資源。

而雖然標榜搭載相容Arm硬體架構環境運作的Windows 10作業系統，此類裝置初期仍無法支援執行傳統Win32軟體，直到後續更新才得以相容使用，但以目前越來越多軟體設計是以64位元架構為基礎，因此仍讓Windows 10 on Arm裝置面臨不少軟體相容問題，造成此類裝置仍難以在市面普及使用。

若未來微軟能順利解決Windows 10 on Arm裝置相容64位元架構軟體內容問題，同時也能進一步改善軟體執行效率的話，或許將能讓此類裝置更加普及應用。尤其在不少市場傳聞認為蘋果計畫加入支援Arm架構設計的筆電產品布局，未來或許將會有更多筆電產品會採用Arm硬體架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》