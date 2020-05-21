說過「Linux是種癌症」微軟總裁認了：曾在開源領域選擇錯誤立場

微軟近年來持續擁抱開源，同時也與Linux基金會進行深度合作，但過去卻有爭議發言認為Linux是種「癌症」。而對於微軟近年擁抱開源，並且與Linux深度合作，微軟現任總裁Brad Smith在近期裡談裡，坦承微軟曾在過去站在錯誤立場。

在由麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室主持訪談活動中，Brad Smith坦承微軟過去在開源立場作了錯誤選擇，使得微軟在軟體技術服務曾陷入成長瓶頸。

不過，在2015年舉辦的Build開發者大會宣布擁抱不同開發平台的開發者，並且宣布提供Visual Studio Code開源編譯器，同時也在隔年舉辦的Connect 2016期間宣布加入Linux基金會，甚至在2018年以2億美元收購全球最大軟體開源編碼托管平台GitHub，藉此加強本身在開源領域發展。

微軟總裁Brad Smith

而旗下雲端服務平台Azure目前也早已對應Linux環境，甚至後續推出對應物聯網等邊緣運算的Azure Sphere服務平台也是基於Linux環境打造，而目前Windows作業系統更原生整合Linux子系統設計，藉此對應更多基於Linux運作的原生服務項目。

雖然過去在前執行長Steve Ballmer曾大力抵制Linux作業系統發展，但在現任執行長Satya Nadella帶領，並且大舉擁抱雲端與開源架構之下，微軟也能藉由Linux開源優勢擴大成長，尤其進一步讓旗下軟體走向訂閱服務，並且與雲端協作高度整合，更使現在的微軟有更大成長空間。

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