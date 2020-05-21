微軟首度針對醫療領域 打造專屬Azure雲端服務

微軟在Build 2020線上活動宣布針對醫療照護打造專屬Azure雲端服務－Microsoft Cloud for Healthcare，同時也是微軟第一款針對特定應用需求打造的雲端服務項目。

此次推出的Microsoft Cloud for Healthcare，將整合Microsoft 365、Dynamics、Power Platform等資源，協助醫療機構藉由Azure雲端服務打造各類數位化應用項目，例如結合雲端平台打造跨區域的線上診療，或是藉由巨量數據分析研究病理。

同時，微軟也將在Microsoft Cloud for Healthcare服務採用醫療資料標準格式，以利各類醫療數據儲存與交換使用。而此次提出預覽版本，將會提供半年免費試用體驗。

目前包含西雅圖最大非營利機構瑞典醫療中心 (Swedish Health Services)將成為Microsoft Cloud for Healthcare服務使用單位，而芝加哥衛生部與當地醫院也開始利用Azure快捷式醫療服務互操作資源服務進行資料交換，甚至也有醫療機構利用微軟此項服務針對新型冠狀病毒疫情建構1000多組防疫聊天機器人。

雖然微軟過去也曾藉由Azure雲端服務與醫療機構合作，但此次推出的Microsoft Cloud for Healthcare服務，則是微軟首次針對特定領域打造的雲端應用項目，意味未來在更多產業領域，微軟也會針對特定需求打造合適的雲端應用整合服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》