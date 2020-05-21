台北國際電玩展 確定6月舉辦系列線上遊戲商談、交流活動

雖然因應新型冠狀病毒疫情影響停辦實體活動，台北國際電玩展主辦單位台北市電腦公會今日 (5/20)宣布將於6月舉行TGS線上系列活動，內容包含以商務交流服務為主的「TGS LINK商務媒合2.0」、「Indie Game Award線上頒獎典禮」，以及APGS亞太遊戲高峰會在線上舉辦兩天場次的「INDIE SALON ONLINE」，預計藉由系列活動讓遊戲產業有更多元交流平台。

此次與經濟部工業局的Digital Taipei合作，台北國際電玩展將於官網推出「TGS LINK商務媒合2.0」服務，提供數位娛樂相關業者進行商務交流，讓電玩展參展商及參觀者可在不受地域，或是時間限制之下，仍可持續進行業務開發與商務洽談。

此項服務將於5月底開放遊戲產業人士線上註冊申請，6月1日至6月24日期間即可透過官網瀏覽產品資訊、線上交換名片，並且預約虛擬會議等線上服務，其中「虛擬會議」功能僅限於6月23日至24日期間開放使用，屆時可透過視訊或音訊方式與商談對象進行會議。

台北市電腦公會表示，雖然全球遊戲展會受疫情影響紛紛取消實體展出，但遊戲作品的開發、發行、推廣仍存在強烈的合作需求，預計透過線上服務讓全球遊戲產業人士透過網路交流、協商，同時也能藉由「線上交換名片」功能，協助遊戲開發商、遊戲發行商及廣告商促成合作洽談機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》