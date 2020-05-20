微軟AI超級電腦亮相 可訓練大規模AI模型

微軟Microsoft Build 2020開發者大會於5月19、20日首度以數位形式舉行，發表Microsoft Azure、Microsoft Teams等最新AI、雲端工具，包含世界上首台以Azure建置的AI超級電腦，可訓練大規模的AI模型。

Microsoft Build 2020開發者大會邀請微軟執行長納德拉（Satya Nadella）透過線上方式，向與會者分享微軟在各產業中如何滿足不同的開發者需求，以及協助企業適應最新的遠距工作型態。今年活動連續舉行48小時不間斷，全程由微軟重要事業部門首長分享最新動態。

微軟在今年大會發表世界上首台以Azure雲端服務平台建置的人工智慧（AI）超級電腦，專門為OpenAI公司所開發和設計，用於訓練大規模分散式的AI模型，具備高級應用以及Azure的現代雲基礎架構優勢。

微軟表示，大規模的AI模型正開始透過新的方式來學習文字、影像及影音。例如透過「自我監控（self-supervised）」學習法，AI模型可以學習大量未分類的資料；像是AI模型吸收大量文字後能理解語言的深層細微差別，甚至能預測缺少的文字和句子。

今年大會也發表Microsoft Cloud for Healthcare，為微軟首套針對特定產業推出的雲端解決方案，建立在微軟現有的雲端產品功能上，之後將廣泛應用於醫療照護和其他產業中。