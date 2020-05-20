快訊

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

Uber再裁3000名員工 進一步精簡非核心業務

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前確認裁撤約3700名員工後，Uber稍早再度宣布將關閉全球總計45處辦公室，同時將裁撤約3000名員工，藉此精簡更多成本支出。

而在先前說明中，Uber表示將會精簡旗下重複業務，以及無法帶來明確獲利的業務項目，尤其部分非核心業務項目將會是首要精簡對象。

在此之前，Uber已經裁撤不少員工，其中有部分因素在於減少無法獲利業務，或是對外收購後產生負責職務重複情況，因此決定進一步進行精簡。

同時，在今年受到新型冠狀病毒疫情影響，雖然Uber EATS業務營收因此成長，但仍無法負擔Uber其他業務虧損，因此必須做出決定再次精簡旗下業務與人力資源。此次決定裁撤全球45處辦公室，總計裁去3000名員工，幾乎等同Uber現有員工人數的四分之一。

因為疫情影響，Uber在今年4月的共享乘車服務營收，相比去年同期下滑高達80%。若以今年第一季營收結果來看，Uber實際上在營收表現累積達35億美元，相比去年同期成長14%，但共享乘車服務營收則達24.7億美元，相比去年同期下滑2%，Uber EATS服務營收則達8.2億美元，相比去年成長53%。

不過，由於同時加入高達21億美元的資產減損，以及2.77億美元的股票補償支出，Uber在今年第一季依然呈現29億美元虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 疫情 新型冠狀病毒 裁員

延伸閱讀

外送平台真方便？這些扣款陷阱讓人火大

外送平台申訴創新高！foodpanda居冠 綠委籲改進

優饗方案惹議 Uber Eats：可取消非終身訂閱

影／外送平台陷阱多 高嘉瑜：消費者投訴無門

相關新聞

多台歐洲超級電腦連環爆出被駭客入侵 偷挖門羅幣

駭客是可能透過遭外洩的 SSH 憑證取得超級電腦訪問權限，而這些權限似乎是從一些大學的研究者手上所竊取的，分別屬中國、加拿大和波蘭的大學職員。

中國特斯拉夜間APP大規模當機 導致車主連車都開不走、或是只能「盲開」

中國的特斯拉APP在5月13日晚上發生了大規模當機的情況，因此導致車主的手機無法與車子進行連結，手機鑰匙也失效。因此甚至連車門都打不開，沒辦法上車。就算可以進入車內，也沒辦法讓打開儀表板、中控螢幕，只能「盲開」。

微軟擴大以軟體定義的機器人自動化平台應用發展

相比往年的Build開發者大會，微軟今年度的Build 2020因為新型冠狀病毒疫情影響，僅能以線上形式呈現，同時也未像過去以主題演講串接整個開發者大會更新內容。而在微軟執行長Satya Nadella錄製說明內容中，則是證實收購以軟體定義的機器人自動化平台服務Softomotive，並且宣布推出以人工智慧驅動的Project Bonsai開發平台，以及相對應的延伸平台服務Project Moab。

Uber再裁3000名員工 進一步精簡非核心業務

繼先前確認裁撤約3700名員工後，Uber稍早再度宣布將關閉全球總計45處辦公室，同時將裁撤約3000名員工，藉此精簡更多成本支出。

不要中國來主導 祖克柏盼歐盟制定全球科技規範

眼見許多國家以中國為榜樣，社群媒體臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天敦促歐洲聯盟...

新顯卡與遊戲機雙重引擎 繪圖DRAM需求持續增溫

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，今年兩大顯卡廠NVIDIA與AMD預計將於第...

法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

經過長時間訴訟協調，美國聯邦法院稍早同意蘋果以5億美元金額與消費者就先前「降速門」的集體訴訟達成和解。

美國將進一步限制 華為於境外使用美國境內技術、設備製作產品

在確定延長出口禁令，同時也宣布第六度放寬針對華為在內業者的出口禁令緩衝期之後，美國商務部旗下工業與安全局 (BIS)則確定將限制華為在內業者使用源自美國技術設計、製造產品。

Facebook收購GIF圖檔分享服務Giphy 金額可能高達4億美元

Facebook稍早確認收購GIF圖檔分享服務平台Giphy，日後將與Instagram服務整併，讓眾多Instagram用戶可以更方便使用GIF檔案貼圖內容。

特斯拉新電池曝光！壽命更長、更低價 可跑到「百萬哩」

特斯拉新電池技術可以減少膨脹壓力，延長電池使用年限。同時藉由大量自動化降低生產成本，在價格上很有可能和油車平起平坐。

蘋果傳有意在新聞服務加入有聲內容 但可能無法獲得出版商同意

相關消息指稱，蘋果計畫在旗下新聞服務加入有聲內容，藉此吸引更多人使用。

蘋果證實：收購虛擬實境內容業者NextVR

4月初才有消息指稱蘋果將以1億美元價格收購虛擬實境內容業者NextVR，蘋果在稍早回應說法裡證實此項交易，但並未透露具體收購金額。

熱門新聞

研調：三星考慮按計劃今年9月推出家用Micro LED電視

多台歐洲超級電腦連環爆出被駭客入侵 偷挖門羅幣

不要中國來主導 祖克柏盼歐盟制定全球科技規範

監管限制 Zoom暫停在大陸的個人用戶註冊

新顯卡與遊戲機雙重引擎 繪圖DRAM需求持續增溫

小米推出國際版MIUI 12 強化隱私安全保護與更自然UI設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。