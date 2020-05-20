Uber再裁3000名員工 進一步精簡非核心業務

繼先前確認裁撤約3700名員工後，Uber稍早再度宣布將關閉全球總計45處辦公室，同時將裁撤約3000名員工，藉此精簡更多成本支出。

而在先前說明中，Uber表示將會精簡旗下重複業務，以及無法帶來明確獲利的業務項目，尤其部分非核心業務項目將會是首要精簡對象。

在此之前，Uber已經裁撤不少員工，其中有部分因素在於減少無法獲利業務，或是對外收購後產生負責職務重複情況，因此決定進一步進行精簡。

同時，在今年受到新型冠狀病毒疫情影響，雖然Uber EATS業務營收因此成長，但仍無法負擔Uber其他業務虧損，因此必須做出決定再次精簡旗下業務與人力資源。此次決定裁撤全球45處辦公室，總計裁去3000名員工，幾乎等同Uber現有員工人數的四分之一。

因為疫情影響，Uber在今年4月的共享乘車服務營收，相比去年同期下滑高達80%。若以今年第一季營收結果來看，Uber實際上在營收表現累積達35億美元，相比去年同期成長14%，但共享乘車服務營收則達24.7億美元，相比去年同期下滑2%，Uber EATS服務營收則達8.2億美元，相比去年成長53%。

不過，由於同時加入高達21億美元的資產減損，以及2.77億美元的股票補償支出，Uber在今年第一季依然呈現29億美元虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》