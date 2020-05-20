快訊

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

蔡英文兩大挑戰：處在美中危險關係的中心、經濟恐萎縮

微軟擴大以軟體定義的機器人自動化平台應用發展

聯合新聞網 / 楊又肇

相比往年的Build開發者大會，微軟今年度的Build 2020因為新型冠狀病毒疫情影響，僅能以線上形式呈現，同時也未像過去以主題演講串接整個開發者大會更新內容。而在微軟執行長Satya Nadella錄製說明內容中，則是證實收購以軟體定義的機器人自動化平台服務Softomotive，並且宣布推出以人工智慧驅動的Project Bonsai開發平台，以及相對應的延伸平台服務Project Moab。

微軟傳出收購Softomotive已有一段時間，但是雙方均未對外作任何回應，而是在此次Build 2020線上內容由執行長Satya Nadella，同時也進一步說明微軟將藉由Softomotive技術布局機器人自動化應用服務，並且將相關技術整合進旗下Power Automate平台，藉此協助開發者輕易打造結合自動化的應用服務。

此次同步宣布推出的Project Bonsai開發平台，則是針對工業自動化應用需求打造，而配合Project Bonsai開發平台推出的Project Moab，則將成為前者延伸工具，藉此縮減實際使用自動化服務的工程人員與開發人員之間的功能需求溝通落差。

至於Project Bonsai開發平台本身則是藉由機器學習方式訓練自動化系統正確作業，讓工廠產線內的機器手臂、鏟車、鑽孔設備，或是風力、太陽能轉換電力設備能以正確自動化形式運作。

而在Project Bonsai開發平台背後支撐的服務，自然還是微軟雲端平台Azure，同時本身則是源自微軟在2018年收購位於加州柏克萊的Bonsai團隊技術。

加上此次證實收購Softomotive，更顯然微軟接下來在自動化應用領域將會擴大投資，進一步讓旗下Azure雲端服務平台發展布局更為廣泛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 柏克萊 新型冠狀病毒 微軟 機器人

延伸閱讀

財星500大美企 蘋果跌出前三名這家公司八連霸

如果比爾蓋茨繼續寫書評，陳建仁副總統幹嘛要退休？

微軟攜手台達 推展智慧樓宇解決方案

台達電打造智慧樓宇 攜微軟推2系統

相關新聞

多台歐洲超級電腦連環爆出被駭客入侵 偷挖門羅幣

駭客是可能透過遭外洩的 SSH 憑證取得超級電腦訪問權限，而這些權限似乎是從一些大學的研究者手上所竊取的，分別屬中國、加拿大和波蘭的大學職員。

中國特斯拉夜間APP大規模當機 導致車主連車都開不走、或是只能「盲開」

中國的特斯拉APP在5月13日晚上發生了大規模當機的情況，因此導致車主的手機無法與車子進行連結，手機鑰匙也失效。因此甚至連車門都打不開，沒辦法上車。就算可以進入車內，也沒辦法讓打開儀表板、中控螢幕，只能「盲開」。

微軟擴大以軟體定義的機器人自動化平台應用發展

相比往年的Build開發者大會，微軟今年度的Build 2020因為新型冠狀病毒疫情影響，僅能以線上形式呈現，同時也未像過去以主題演講串接整個開發者大會更新內容。而在微軟執行長Satya Nadella錄製說明內容中，則是證實收購以軟體定義的機器人自動化平台服務Softomotive，並且宣布推出以人工智慧驅動的Project Bonsai開發平台，以及相對應的延伸平台服務Project Moab。

Uber再裁3000名員工 進一步精簡非核心業務

繼先前確認裁撤約3700名員工後，Uber稍早再度宣布將關閉全球總計45處辦公室，同時將裁撤約3000名員工，藉此精簡更多成本支出。

不要中國來主導 祖克柏盼歐盟制定全球科技規範

眼見許多國家以中國為榜樣，社群媒體臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天敦促歐洲聯盟...

新顯卡與遊戲機雙重引擎 繪圖DRAM需求持續增溫

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，今年兩大顯卡廠NVIDIA與AMD預計將於第...

法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

經過長時間訴訟協調，美國聯邦法院稍早同意蘋果以5億美元金額與消費者就先前「降速門」的集體訴訟達成和解。

美國將進一步限制 華為於境外使用美國境內技術、設備製作產品

在確定延長出口禁令，同時也宣布第六度放寬針對華為在內業者的出口禁令緩衝期之後，美國商務部旗下工業與安全局 (BIS)則確定將限制華為在內業者使用源自美國技術設計、製造產品。

Facebook收購GIF圖檔分享服務Giphy 金額可能高達4億美元

Facebook稍早確認收購GIF圖檔分享服務平台Giphy，日後將與Instagram服務整併，讓眾多Instagram用戶可以更方便使用GIF檔案貼圖內容。

特斯拉新電池曝光！壽命更長、更低價 可跑到「百萬哩」

特斯拉新電池技術可以減少膨脹壓力，延長電池使用年限。同時藉由大量自動化降低生產成本，在價格上很有可能和油車平起平坐。

蘋果傳有意在新聞服務加入有聲內容 但可能無法獲得出版商同意

相關消息指稱，蘋果計畫在旗下新聞服務加入有聲內容，藉此吸引更多人使用。

蘋果證實：收購虛擬實境內容業者NextVR

4月初才有消息指稱蘋果將以1億美元價格收購虛擬實境內容業者NextVR，蘋果在稍早回應說法裡證實此項交易，但並未透露具體收購金額。

熱門新聞

研調：三星考慮按計劃今年9月推出家用Micro LED電視

多台歐洲超級電腦連環爆出被駭客入侵 偷挖門羅幣

不要中國來主導 祖克柏盼歐盟制定全球科技規範

監管限制 Zoom暫停在大陸的個人用戶註冊

新顯卡與遊戲機雙重引擎 繪圖DRAM需求持續增溫

小米推出國際版MIUI 12 強化隱私安全保護與更自然UI設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。