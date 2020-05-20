微軟擴大以軟體定義的機器人自動化平台應用發展

相比往年的Build開發者大會，微軟今年度的Build 2020因為新型冠狀病毒疫情影響，僅能以線上形式呈現，同時也未像過去以主題演講串接整個開發者大會更新內容。而在微軟執行長Satya Nadella錄製說明內容中，則是證實收購以軟體定義的機器人自動化平台服務Softomotive，並且宣布推出以人工智慧驅動的Project Bonsai開發平台，以及相對應的延伸平台服務Project Moab。

微軟傳出收購Softomotive已有一段時間，但是雙方均未對外作任何回應，而是在此次Build 2020線上內容由執行長Satya Nadella，同時也進一步說明微軟將藉由Softomotive技術布局機器人自動化應用服務，並且將相關技術整合進旗下Power Automate平台，藉此協助開發者輕易打造結合自動化的應用服務。

此次同步宣布推出的Project Bonsai開發平台，則是針對工業自動化應用需求打造，而配合Project Bonsai開發平台推出的Project Moab，則將成為前者延伸工具，藉此縮減實際使用自動化服務的工程人員與開發人員之間的功能需求溝通落差。

至於Project Bonsai開發平台本身則是藉由機器學習方式訓練自動化系統正確作業，讓工廠產線內的機器手臂、鏟車、鑽孔設備，或是風力、太陽能轉換電力設備能以正確自動化形式運作。

而在Project Bonsai開發平台背後支撐的服務，自然還是微軟雲端平台Azure，同時本身則是源自微軟在2018年收購位於加州柏克萊的Bonsai團隊技術。

加上此次證實收購Softomotive，更顯然微軟接下來在自動化應用領域將會擴大投資，進一步讓旗下Azure雲端服務平台發展布局更為廣泛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》