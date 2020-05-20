擁抱更多開源軟體 微軟使Linux GUI應用程式能順利在Windows 10環境運作

微軟去年在Build 2019期間宣布將Linux內核相容介面以子系統方式整合進Windows 10，此次在Build 2020線上活動則將進一步讓Linux GUI (圖像使用介面)應用程式能在Windows 10順利運作。

另外，微軟也確定可讓整合在Windows 10的Linux內核相容介面，更進一步支援GPU硬體資源，藉此讓Linux GUI應用程式能更流暢運作。

而進一步使Linux GUI應用程式能在Windows 10環境順利運作，意味微軟再次向開源軟體支援邁進，同時也預期能讓更多開發者設計內容能在Windows 10環境內順利使用，藉此增加Windows 10開發環境親和力，進而可吸引更多開發者支持。

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