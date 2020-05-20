微軟以Project Reunion作為Win32及UWP應用程式串接橋樑

在此次Build 2020線上活動中，微軟宣布推出名為Project Reunion的工具資源，可讓開發者將現有Win32架構應用程式「升級」，並且與目前主要推行的UWP (Universal Windows Platform)應用程式相容。

微軟從2015年7月開始大力推行以UWP形式打造的應用程式，藉此能對應各類Windows 10作業系統環境裝置使用，同時也能支援各類Windows 10新技術。而早期推行的Win32架構應用程式雖然也能在Windows 10環境下運作，但在不同裝置間互通使用，或是支援新技術方面的表現相對較弱。

為了改善此類情況，微軟提出的Project Reunion工具資源便是扮演串接既有Win32架構應用程式，以及UWP應用程式的「橋樑」，並且讓Win32架構應用程式能使用更新的API資源，同時也能讓更多既有應用程式「換血升級」，進而讓Windows 10可使用應用程式陣容更加豐富，同時也能加強推廣UWP應用程式使用模式。

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