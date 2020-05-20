微軟藉由Azure打造擁有28萬組CPU核心、1萬組GPU核心的「超級電腦」
去年針對採開源架構發展的OpenAI投資10億美元之後，微軟在此次Build 2020線上活動說明，已經藉由旗下Azure雲端服務平台打造「超級電腦」，並且標榜可發揮等同全球前500強超級電腦前五名效能表現，主要用於測試OpenAI的大型人工智慧運算模型。
而就微軟說明，這款以Azure雲端服務平台運作的「超級電腦」，將總計擁有28萬組CPU運算核心數量，以及總計1萬組的GPU運算核心數量，並且透過400Gbps數據傳輸速率串接整體運算效能。
配合OpenAI提出的大型人工智慧運算模型，搭配微軟此款「超級電腦」，預期將能改善目前多數人工智慧僅能單次對應單一運算內容，例如一次僅能對應識別物件細節，或是單純對應語言內容判斷，但未來發展趨勢則是希望能讓人工智慧可以同時判斷多種事項，甚至可以進行更多工思考模式。
在這樣的情況下，自然會需要更龐大的人工智慧運算模型，藉此對應更深層的思考判斷模式，背後自然也會需要更高運算效能支撐。而微軟藉由Azure雲端服務平台串接打造此款「超級電腦」，預期也能藉由網路連接形式實現將更精密的人工智慧思考模式帶到各個邊緣運算需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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