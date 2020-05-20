IFA 2020獲准舉辦實體活動 但每日僅限1000人入場

先前原本因為柏林市政府實施禁令而預期無法順利舉辦的IFA 2020，稍早主辦單位表示在取得柏林市政府許可，將在原訂日期9月3日至5日間舉辦實體活動。

不過，基於新型冠狀病毒疫情在下半年是否能獲得改善仍無法確認，因此目前每日可入場參展人數將被要求限制在1000人以內，同時也會盡量減少非必要人員入場，而展期間主要四場活動則會以邀請制形式舉辦。

主要四場活動分別包含預計由Qualcomm總裁致詞，並且預計展示各式新品的全球媒體記者會，以及由先前IFA Next與IFA Shift Mobility合併成的活動，另外則包含與供應鏈產業相關的IFA Global Markets，並且透過IFA Business, Retail and Meeting Lounges媒合更多廠商與零售商合作機會。

除了實體活動，主辦單位也計畫提供線上數位形式呈現內容，藉此讓更多人能關注此項展覽活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》