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不要中國來主導 祖克柏盼歐盟制定全球科技規範

中央社 / 布魯塞爾18日綜合外電報導
臉書執行長祖克柏。 歐新社
臉書執行長祖克柏。 歐新社

眼見許多國家以中國為榜樣，社群媒體臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天敦促歐洲聯盟（EU）扮演主導角色，為科技規範或風險訂定全球準則。

祖克柏在與歐盟執委布勒東（Thierry Breton）視訊辯論時表示：「我想，現在有很多國家在觀察中國…還說，『嘿，這模式看起來好像有用，搞不好能讓我們的政府擁有更大掌控權？』」

他說，在北京模式之下，「你對人權的尊重，不必像是讓社會運作那般重視」。

祖克柏在歐洲規章中心（Centre on Regulationin Europe）主辦的對談中表示：「我只是覺得那真的很危險，擔心那種模式會擴散到其他國家。」

「我想，最好的解藥，就是有個出自西方民主國家的明確規範架構，那能成為世界各地的準則。」

他提及被廣泛複製的歐盟通用資料保護規則（GDPR）：「歐洲訂定的政策，往往都會成為世界各地的準則。」

而身為歐盟科技政策首席官員的布勒東說，臉書和其他大型科技公司也得符合特定價值。

布勒東說，如果你想有個權利規範，「就必須有套清楚的價值。在歐洲，我們擁有這些價值」。此言是在暗示臉書有時沒達到標準，特別是在控制違法內容或繳稅方面。

「如果我們找不到辦法，到頭來當然就會規範。」

辯論舉行的同時，臉書正在歐洲展開遊說行動。

歐盟執行委員會（European Commission）正加緊訂定數位服務法（Digital Service Act），這是歐盟為約束美國大型科技公司權力的重要立法。

歐盟 祖克柏 北京 臉書

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