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中國特斯拉夜間APP大規模當機 導致車主連車都開不走、或是只能「盲開」

聯合新聞網 / T客邦
圖／路透
圖／路透

中國的特斯拉APP在5月13日晚上發生了大規模當機的情況，因此導致車主的手機無法與車子進行連結，手機鑰匙也失效。因此甚至連車門都打不開，沒辦法上車。就算可以進入車內，也沒辦法讓打開儀表板、中控螢幕，只能「盲開」。

雖然特斯拉有為車主準備了可以用來開門的感應卡片鑰匙，不過，大多數的特斯拉車主還是習慣用手機直接解鎖，懶得將卡片帶出門。因此，當APP當機之後沒辦法使用手機鑰匙啟動，只能望著自己的愛車無計可施。

就算用了感應卡片鑰匙進了車內，啟動車子，但是依然沒辦法打開儀表板、中控螢幕，車輛的資訊都看不到，只能「盲開」，也是相當危險。

而且，就算是打官方客服電話去反映，但是卻沒有人接聽。而如果透過線上客服的話，則是表示系統的伺服器故障，導致手機APP無法控制車輛。

特斯拉後來官方發表了臨時的應急辦法，表示如果需要手機與車輛的緊急連接，可暫時把手機設置為5月11日。同時，雖然網路無法連接，並不影響藍牙鑰匙的功能，所以下次遇到無法連接，不要急於註銷登錄。

不過，特斯拉的系統到底發生了什麼事呢？根據網友表示特斯拉很有可能是發生了低級錯誤：特斯拉的中國伺服器網路名稱忘了繳費，導致過期。

一個網域名稱的過期，導致眾多車主「盲開」甚至無車可開，當然頓時在車主之間火氣都一整個上來了，紛紛上網去痛罵特斯拉的客服。

而特斯拉的客服也只能一直裝死，實際上他們也一點辦法都沒有。一直到當天晚上十一點半左右，特斯拉官方才回應表示所有的問題已經都修復完成。而那些沒有辦法開車的人也終於可以開車回家了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 手機 APP 螢幕

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