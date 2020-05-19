法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

經過長時間訴訟協調，美國聯邦法院稍早同意蘋果以5億美元金額與消費者就先前「降速門」的集體訴訟達成和解。

2017年時，為了避免iPhone 6等舊款iPhone因電池老化產生放電效率無法配合App運作情況，蘋果在iOS 11.1.2版本中加入電池保護機制，藉此減少系統無預警關機或執行異常發生比例，但也因為遭消費者質疑未事先告知即作此調整，甚至認為有限制舊機運作效率，藉此迫使消費者更換新機，進而向蘋果提出集體控訴。

在經過一段時間協調，在此期間也對消費者致歉，並且大幅調整更換電池費用，更向先前已經更換電池的消費者提供退費，另外也在後續釋出iOS作業系統更新中，讓消費者更容易確認電池老化情況，同時也允許消費者手動開啟電池保護機制，使得市場對於蘋果先前無預警調整作法的控訴聲音逐漸削減。

而稍早在美國聯邦法院法官Edward Davila初步同意之下，將同意蘋果提擬以5億美元向消費者提供補償。不過，因為目前新型冠狀病毒疫情持續影響，加上集體訴訟中負責部分消費者提告的法律事務所涉及利益迴避與內容保密問題，使得最終庭審時間將會延後至今年12月進行，因此也讓受影響的消費者實際可獲得賠償時間可能落在明年。

從補償內容來看，明確說明受影響的裝置必須是在2017年12月21日以前購買iPhone 6s系列、iPhone 7系列，或是早期推出的iPhone SE，而每名受影響的消費者實際可分得補償金額大約會是在25美元左右，幾乎是更換一次電池所需費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》