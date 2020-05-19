快訊

美衛生部長WHA挺台灣：2300萬人健康不能因政治犧牲

南韓光州事件40年：從抗爭進行曲，到防彈少年團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

聯合新聞網 / 楊又肇

經過長時間訴訟協調，美國聯邦法院稍早同意蘋果以5億美元金額與消費者就先前「降速門」的集體訴訟達成和解。

2017年時，為了避免iPhone 6等舊款iPhone因電池老化產生放電效率無法配合App運作情況，蘋果在iOS 11.1.2版本中加入電池保護機制，藉此減少系統無預警關機或執行異常發生比例，但也因為遭消費者質疑未事先告知即作此調整，甚至認為有限制舊機運作效率，藉此迫使消費者更換新機，進而向蘋果提出集體控訴。

在經過一段時間協調，在此期間也對消費者致歉，並且大幅調整更換電池費用，更向先前已經更換電池的消費者提供退費，另外也在後續釋出iOS作業系統更新中，讓消費者更容易確認電池老化情況，同時也允許消費者手動開啟電池保護機制，使得市場對於蘋果先前無預警調整作法的控訴聲音逐漸削減。

而稍早在美國聯邦法院法官Edward Davila初步同意之下，將同意蘋果提擬以5億美元向消費者提供補償。不過，因為目前新型冠狀病毒疫情持續影響，加上集體訴訟中負責部分消費者提告的法律事務所涉及利益迴避與內容保密問題，使得最終庭審時間將會延後至今年12月進行，因此也讓受影響的消費者實際可獲得賠償時間可能落在明年。

從補償內容來看，明確說明受影響的裝置必須是在2017年12月21日以前購買iPhone 6s系列、iPhone 7系列，或是早期推出的iPhone SE，而每名受影響的消費者實際可分得補償金額大約會是在25美元左右，幾乎是更換一次電池所需費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

老化 疫情 iPhone iOS 電池

延伸閱讀

iPhone 12模擬設計圖再曝光！剪瀏海、窄框再搭少女色系

1歲男童誤食電池爆炸 嘴冒白煙、噴黑色粉末緊急送醫

調味乳第一名是誰？網曝擠下巧克力、蘋果「神口味」：沒有對手

臉書買全新iPhone 議員苗博雅被騙1萬3

相關新聞

法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

經過長時間訴訟協調，美國聯邦法院稍早同意蘋果以5億美元金額與消費者就先前「降速門」的集體訴訟達成和解。

美國將進一步限制 華為於境外使用美國境內技術、設備製作產品

在確定延長出口禁令，同時也宣布第六度放寬針對華為在內業者的出口禁令緩衝期之後，美國商務部旗下工業與安全局 (BIS)則確定將限制華為在內業者使用源自美國技術設計、製造產品。

Facebook收購GIF圖檔分享服務Giphy 金額可能高達4億美元

Facebook稍早確認收購GIF圖檔分享服務平台Giphy，日後將與Instagram服務整併，讓眾多Instagram用戶可以更方便使用GIF檔案貼圖內容。

特斯拉新電池曝光！壽命更長、更低價 可跑到「百萬哩」

特斯拉新電池技術可以減少膨脹壓力，延長電池使用年限。同時藉由大量自動化降低生產成本，在價格上很有可能和油車平起平坐。

蘋果傳有意在新聞服務加入有聲內容 但可能無法獲得出版商同意

相關消息指稱，蘋果計畫在旗下新聞服務加入有聲內容，藉此吸引更多人使用。

蘋果證實：收購虛擬實境內容業者NextVR

4月初才有消息指稱蘋果將以1億美元價格收購虛擬實境內容業者NextVR，蘋果在稍早回應說法裡證實此項交易，但並未透露具體收購金額。

以現有5nm製程在內先進技術為主 台積電確認將於美國境內設廠

台積電稍早宣布，已經與美國政府達成協議，將因應美國總統川普要求於利桑那州境內建造晶片廠，藉此增加美國境內就業機會之餘，同時也能在美國境內協助生產涉及安全敏感性的晶片產品。

Supermicro將旗下雲端伺服器 升級「Ampere」顯示架構

隨著NVIDIA正式揭曉「Ampere」顯示架構，並且推出A100 GPU與DGX A100超級電腦後，Supermicro也宣布採用A100 GPU設計的HGX A100系統，包含代號Redstone、2U形式設計的HGX A100 4 GPU主機板，以及代號Delta、4U形式設計的HGX A100 8 GPU主機板。

立委要求將愛奇藝等中國影音平台下架 NCC：愛奇藝在台灣從來就沒有合法過

在台灣有相當多用戶使用的「愛奇藝」以及最近積極進軍台灣的「騰訊WeTV」等中國的影音平台，在立院最近委員質疑，要求NCC對這些中國影音進行管制，修訂OTT管理辦法，要求下架。不過NCC的代理主委表示，由於上述的這些中國影音平台，在台灣根本沒有合法過，因此就算未來OTT TV專法上路也管不到。

NVIDIA揭曉7nm製程「Ampere」GPU 同步推出全新超級電腦

在先前有不少消息傳出後，NVIDIA於線上形式進行的GTC 2020主題演講內容正式宣佈推出以台積電7nm製程打造、代號「Ampere (安培)」顯示架構，並且應用在新一代NVIDIA A100 GPU。

NVIDIA將「Ampere」架構帶進邊緣運算 同步更新EGX Edge AI平台

此次宣布推出以台積電7nm製程打造的「Ampere」顯示架構，並且應用在新一代NVIDIA A100 GPU之後，NVIDIA除了宣布推出針對邊緣運算打造的商用伺服器EGX A100，同時也推出微型邊緣伺服器EGX Jetson Xavier NX。

NVIDIA更新Jarvis開發工具 AI互動介面更加自然了

去年宣布推出以GPU加速訓練的Jarvis開發工具，讓開發者能藉此打造互動語意表現更自然、同時也能配合擬真影像呈現表情與情感的人工智慧互動介面，在此次宣布推出以「Ampere」顯示架構打造的NVIDIA A100 GPU，NVIDIA也同步更新Jarvis開發工具。

熱門新聞

iPhone 12模擬設計圖再曝光！剪瀏海、窄框再搭少女色系

創辦人對外展示 Dyson原本有意投入市場競爭的電動車原型

聯發科揭曉天璣820處理器 CPU採升頻設計、GPU效能相對減弱

成效不佳…傳Google Pixel 5將取消採用Motion Sense模組

法院同意蘋果以5億美元 為「降速門」集體訴訟提供補償

《紙片瑪利歐：摺紙國王》 確定將於7月17日上市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。