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美國將進一步限制 華為於境外使用美國境內技術、設備製作產品

聯合新聞網 / 楊又肇

在確定延長出口禁令，同時也宣布第六度放寬針對華為在內業者的出口禁令緩衝期之後，美國商務部旗下工業與安全局 (BIS)則確定將限制華為在內業者使用源自美國技術設計、製造產品。

雖然在官方聲明內容並未明確提及華為在內業者名稱，僅以在可能危及美國國家安全的情況下，將限制特定業者使用源自美國技術進行設計、製造產品。

以重新調整規定來看，意味華為將無法利用「非美國境內」情況，藉此規避美國政府下達技術出口禁令限制，並且在海外地區利用美國境內業者提供技術、軟體設計產品，並且交由使用美國業者提供設備的代工業者進行生產製作。

在美國商務部旗下工業與安全局修訂公告內容裡，將明確規範任何涉及美國境內業者提供技術、軟體或設備資源，將不得用於任何可能威脅美國國家安全的業者，代表即便華為自行設計晶片產品也不能使用美國境內業者提供技術資源，或是使用美國境內業者提供軟體。

另外，如果是採用美國技術、設備製作生產的產品，未來也會受目前禁令影響，導致無法銷售給華為使用，代表包含目前向華為提供產品的Intel、微軟、Qualcomm等業者都會連帶受到影響。

在此之前，美國政府要求台積電於美國境內設廠，不少看法便認為是為了進一步封殺華為在內中國品牌發展，而此次公布重新調整規範更是限制華為藉由其他代工業者協助生產旗下晶片產品，甚至也可能阻斷華為更多產品生產管道。

由於考量美國政府接下來仍會加強對華為發展限制，其中有可能進一步切斷協助華為旗下海思半導體代工處理器的台積電合作資源，因此華為在稍早便開始將部分處理器代工訂單轉向中芯國際，同時也可能轉向採購三星或聯發科旗下處理器產品，甚至展訊旗下處理器也會是華為預計採購產品。

而在美國推行全新規定之下，預期也會引起中國政府反彈，進而採取相同反制報復作法，有可能進一步針對包含Qualcomm、蘋果、Intel、微軟、Cisco等在中國境內發展業者進行限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 半導體

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