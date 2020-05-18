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Facebook收購GIF圖檔分享服務Giphy 金額可能高達4億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook稍早確認收購GIF圖檔分享服務平台Giphy，日後將與Instagram服務整併，讓眾多Instagram用戶可以更方便使用GIF檔案貼圖內容。

雖然Facebook並未公佈具體收購Giphy所花費金額，但從Axiom網站取得資訊則透露收購價格可能在4億美元。

而Giphy由Facebook收購之後，未來依然會維持其獨立運作，並且維持目前與包含Twitter、Slack、Skype、Tiktok等串接API資源的合作關係，同時也不會影響既有用戶使用Giphy服務，還是可以透過Giphy服務製作大量 梗圖 有趣的GIF動態圖檔。

Facebook產品副總裁Vishal Shah表示，未來將Giphy服務整合進Instagram，預期將能讓Instagram內容充滿更多趣味、歡樂內容，同時也強調Facebook過去已經使用Giphy API資源串接許多GIF圖檔內容，光是在Instagram上的使用比例就佔據Giphy每日流量約25%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 貼圖

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