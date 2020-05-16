特斯拉新電池曝光！壽命更長、更低價 可跑到「百萬哩」

特斯拉新電池技術可以減少膨脹壓力，延長電池使用年限。同時藉由大量自動化降低生產成本，在價格上很有可能和油車平起平坐。

根據路透社消息，特斯拉將在近期發表一款可以讓該品牌電動車跑上數百萬英里的電池（100 萬英里約等於 160 萬公里），而且成本不高，甚至和汽油車比起來相當有競爭力。

新款電池預計會率先用在今年於中國製造並銷售的 Model 3，新電池技術技術是奠基於馬斯克從學術界找來的電池科技團隊的研究。而電池系統由中國寧德時代能源新科技公司和特斯拉合作研發。

根據路透社報導，新電池主要是降低鈷用量或完全不用鈷的製程，並在電池內部增加鍍膜，進而降低電池內部壓力，所以電池壽命才能撐得更久，同時鈷也是電池製造中最貴的金屬之一。

而特斯拉和寧德時代能源新科技合作則是合作改良電池系統，原本需要在最後安裝電池前先串接好電池組，現在可以省下這一步，減少單位電池組的重量和體積。另外還有電池回收技術改善，讓淘汰的車用電池可以再用於特斯拉其他能源產品，物盡其用。

通常電動車的成本還是高於油車，在宣傳電動車的時候也常會訴諸政府補助、稅賦減免、省下來的油錢等等，才讓電車價格稍微有點吸引力。不過新款電池壽命延長又降低製造成本，很有可能讓電動車未來在價格上能正面贏過汽油車。

再來透過製造過程大量自動化，製造成本也大幅降低，據稱特斯拉將再建造新的「Terafactories」，佔地超過現有的超大「Gigafactories」電池製造廠 30 倍。

馬斯克自己則是曾透露這個月稍晚會舉辦「電池日」，很有可能就是要發表這款新電池。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》