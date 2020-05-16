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Supermicro將旗下雲端伺服器 升級「Ampere」顯示架構

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著NVIDIA正式揭曉「Ampere」顯示架構，並且推出A100 GPU與DGX A100超級電腦後，Supermicro也宣布採用A100 GPU設計的HGX A100系統，包含代號Redstone、2U形式設計的HGX A100 4 GPU主機板，以及代號Delta、4U形式設計的HGX A100 8 GPU主機板。

其中，HGX A100 4 GPU主機板搭載4張直連式NVIDIA A100 GPU，使用能達到最高性能的PCIe 4.0，搭配NVLink技術串接GPU對應加速運算、網路儲存性能，支援1個PCIe 4.0 x8，以及最多4個PCIe 4.0 x16擴充插槽，可配合使用GPUDirect RDMA高速網路卡與InfiniBand HDR等儲存裝置，支援最高每秒200GB的傳輸頻寬。

而針對人工智慧與機器學習設計的HGX A100 8 GPU主機板，則可支援8張A100 GPU，並且採用NVSwitch進行多對多串接，藉此讓GPU對GPU傳輸頻寬最高可達每秒600GB，另外也能配合適用於GPUDirect RDMA高速網卡的8個擴充插槽，可對應10個PCIe 4.0 x16擴充插槽。

另外，Supermicro也提供包含1U、2U、4U和10U形式設計的多重GPU伺服器，並且導入採用NVIDIA新款A100 GPU，同時也推出A+ GPU系統，支援多達8張全高、雙寬 (或單寬)形式的GPU，透過直連式PCIe 4.0 x16 連接CPU至GPU通道，藉此減少延遲、以最高頻寬提昇傳輸效率。

Supermicro強調在伺服器設計針對多重GPU提高散熱效率，並且推動人工智慧、深度學習與高效能運算穩定性表現，同時也能針對不同伺服器佈署需求提供1U、2U、4U和10U機架式GPU伺服器系統，另外也包含Utra、BigTwin與支援GPU的嵌入式系統，以及適用於8U SuperBlade的GPU刀鋒模組。

針對目前邊緣運算部分，Supermicro也準備將換上「Ampere」顯示架構新款EGX A100加入旗下邊緣伺服器產品組合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 NVIDIA

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