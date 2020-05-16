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神似AirPods但差在這…HTC計畫推出「U Ear」真無線藍牙耳機

聯合新聞網 / 楊又肇

從台灣NCC認證文件顯示，HTC將推出自有真無線藍牙耳機，同時預期將以U Ear為稱。

至於外觀部分，除了採用黑色烤漆設計，整體造型也類似蘋果先前推出的AirPods，但在細節部分仍有不少差異，例如耳機內建麥克風孔位置，但耳機本身仍維持採用「豆芽菜」造型設計，而耳機充電攜行盒也與AirPods相似，只是底部充電孔採用USB-C規格，耳機收納方式也明顯不同。

目前還無法確認HTC此款真無線藍牙耳機功能細節，以及電力續航表現，但從FCC公布認證文件情況來看，預期將會在近期內推出。

除了HTC，包含先前realme推出的真無線藍牙耳機Buds Air (幻耳)也同樣採用類似AirPods的造型設計，或許有可能出自相同原廠委託設計代工業者之手。

而從此次曝光設計，實際上與中國品牌由我 (U&I)打造的真無線藍牙耳機U1相同，預期HTC U Ear應該就是以此款耳機貼牌而成，並且採用Qualcomm真無線藍牙耳機設計方案，支援藍牙5.0、CVC 8.0雙麥克風通話降噪功能與左右耳同步傳輸，支援aptX高音質傳輸技術，耳機則採用觸控操作，單次滿電電力可對應4.5小時續航。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 realme 真無線藍牙耳機 HTC AirPods

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