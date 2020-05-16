蘋果證實：收購虛擬實境內容業者NextVR

4月初才有消息指稱蘋果將以1億美元價格收購虛擬實境內容業者NextVR，蘋果在稍早回應說法裡證實此項交易，但並未透露具體收購金額。

NextVR過去以虛擬實境形式提供大型活動內容直播，讓觀眾能透過虛擬實鏡頭戴裝置「親臨」各類大型運動賽事、電競賽事，或是演唱會活動，同時也與不少硬體、內容業者合作，而此次證實收購NextVR，預期蘋果會藉由NextVR旗下虛擬實境技術擴展其內容應用發展。

蘋果在稍早向CNBC電視台回覆說法表示，同樣說明本身會持續對外收購小型團隊增加發展能力，但並未具體說明未來併購NextVR，將會如何應用其技術內容。至於目前NextVR對外公告消息，則是強調會轉向全新發展方向，同樣未透露日後與既有合作關係是否面臨調整，或是組織架構會如何改變。

而依照先前9to5Mac網站取得消息，蘋果不僅會以1億美元價格收購NextVR，同時也將接收絕大部分的NextVR工程人員，並且將轉往蘋果總部任職。

另外，就NextVR截至2019年累積獲得融資金額已經累積達1.16億美元，因此預期蘋果收購NextVR所花費金額應該也是介於此規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》