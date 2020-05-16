蘋果傳有意在新聞服務加入有聲內容 但可能無法獲得出版商同意

相關消息指稱，蘋果計畫在旗下新聞服務加入有聲內容，藉此吸引更多人使用。

依照Digiday網站報導指稱，包含Hachette Book Group、Simon & Schuste、Macmillan與Penguin Random House在內美國出版商透露，蘋果有意在旗下新聞服務加入有聲內容。

不過，受限於當初與出版商簽署合約內容，蘋果無法直接以授權使用文章自行製作有聲內容，加上與蘋果簽署合作出版商多半擁有自製有聲內容，因此不太可能直接同意蘋果如此操作，比較可能傾向與蘋果重新簽署授權使用合約。

但部分出版商也認為在蘋果新聞服務內使用有聲內容的需求不高，甚至認為依照蘋果用戶使用新聞服務內容的情況，通常聆聽一則有聲內容的時間，已經可以閱讀多篇新聞內容，因此並不認為額外提供有聲內容可以帶來更大利益。

尤其從與蘋果合作新聞內容所獲取分潤並不算滿意情況下，出版商願意進一步合作提供有聲內容的比例顯然更低，更不用說是否允許蘋果自行以授權文章內容製作有聲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》