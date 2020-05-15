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立委要求將愛奇藝等中國影音平台下架 NCC：愛奇藝在台灣從來就沒有合法過

聯合新聞網 / T客邦

在台灣有相當多用戶使用的「愛奇藝」以及最近積極進軍台灣的「騰訊WeTV」等中國的影音平台，在立院最近委員質疑，要求NCC對這些中國影音進行管制，修訂OTT管理辦法，要求下架。不過NCC的代理主委表示，由於上述的這些中國影音平台，在台灣根本沒有合法過，因此就算未來OTT TV專法上路也管不到。

雖然日前5位NCC新提名委員陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁、蕭祈宏對於立委質詢，都一致表態同意「要讓中國大陸非法OTT平台在台下架」，不過其實實際上來說，目前NCC在現行制度下，根本沒有辦法做到。

陳耀祥表示，台灣並沒有開放中國這些影音產業登台，因此愛奇藝在台灣從來就不是合法的OTT業者，未來就算是OTT的專法通過、上路，NCC的管理範圍也僅限國內的合法OTT業者，也管理不了這些中國的影音平台。

那目前這些「愛奇藝」「騰訊TV」雖然已經深入到台灣很多家庭，並且也有正體中文網頁，甚至連字幕也是正體中文，也招收台灣會員，但是實際上算是國人去跨境訂閱這些影音服務，如果這些廠商他們伺服器建立在台灣，那麼NCC還可以命令他們將機房關閉。不過，實際上他們的伺服器也並沒有設立在台灣，因此其實也沒辦法將他們「下架」。

NCC唯一能夠做的，也只有禁止台灣的業者提供給他們CDN服務，讓他們的網路串流速度不那麼快，造成用戶的抱怨。但是在現在網路的架構之下，幾乎不可能做到完全讓國人無法收看。除非我們也跟中國一樣，築起一道網路長城，禁止這些中國影音串流的內容進來。

陳耀祥說明，如果真的要從根本處理這些平台的問題，必須要從法規或是營運面上處理。或是修法《兩岸人民關係條例》，畢竟《兩岸人民關係條例》是三十年前制訂的，當時根本沒有網路，因此應該考慮有修法的必要，讓這些業者合法進入台灣，這樣NCC就可以用未來的OTT專法來管理這些業者。不過，在目前為止，兩岸根本都沒有讓相關產業發放許可過。

因為愛奇藝無法在台灣落地，那愛奇藝是怎麼收錢的呢？他們想出的辦法是，找了一間台資的公司協助他們「經營會員業務」。而我們交的錢就是交給這間台灣的合法公司。所以，他們可以合法收錢，但是主要的服務在台灣卻是不合法。

總結來說，就是雖然國人已經看愛奇藝看了多年，會費可能也繳了好幾次，甚至台灣大哥大、遠傅電信、中華電信手機、中華電信Hinet等電信公司，都支援繳費，但是其實愛奇藝在台灣從來就沒有合法過。但他們卻可能是國內擁有最多付費用戶的影音串流平台。雖然聽起來荒謬，但是就是國內的現況。

就算是對其他國內的合法影音串流業者來說，這樣的狀況恐怕對他們來說也並不公平。在法令上不讓人家進來，反而成為對他們一種天然的保障。合法廠商想要跟他們公公平平的競爭，也沒有辦法。

愛奇藝的問題已經是老問題了，在去年四月的時候就鬧過一次，當時NCC表示，愛奇藝在台的經營項目是否與核准項目不符，需要經濟部認定。至於透過代理商在台營運部分，官員表示，目前並無規範台灣業者代理陸資影音串流平台（OTT）業務，但已請檢調單位協助調查歐銻銻娛樂資金來源是否含有陸資。當時看起來好像很認真，各單位好像都動了起來，結果這個新聞一擺就是又過了一年，什麼結果都沒有。

而現在，NCC換了主委，又來講一次，但真的能有什麼新的解法嗎？看起來好像也沒有。

因此，在沒有辦法讓他們合法化之前，恐怕這種現象會一直持續下去。但是否能夠讓這些中國影音平台合法化，則又是更大的政治問題，也是一個更大的皮球，恐怕沒有一個政黨真的有心想要去解決掉。

否則，愛奇藝台灣站從2016年開台開始，到現在也已經有4年的時間，從來都沒合法過，卻一直大大方方的存在著。政客來來去去，也沒見到有人真正想解決這些問題，只有三不五時某個立委出來會喊一下說「不要放任中國媒體進來宣傳」，然後NCC就會再像這次一樣，再跳出來說「無法可管」。皮球丟一丟，事情就不了了之。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

NCC 串流影音 愛奇藝 騰訊 OTT

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