帶領Pixel手機極致拍照技術 Marc Levoy傳已離開Google

依照The Information網站取得消息，過去曾創造Google Maps街景服務、Google圖書書籍掃瞄器，同時也曾負責帶領Jump光場相機計畫，並且協助打造應用於Pixel 3之後手機採用相機極致夜拍技術的工程師Marc Levoy，目前已經離開Google。

此項消息並未獲得Google證實，但The Information網站取得消息指稱Marc Lavoy已在今年3月離開Google。

而Marc Lavoy的離開，或許將使Pixel系列機種藉由人工智慧技術打造的極致相機拍攝功能發展受到影響。不過，Google傳聞將在近期內對外公佈的親民價位手機Pixel 4a系列，預期依然會搭載以人工智慧技術驅動的極致相機拍攝功能。

目前仍無法確定Marc Lavoy離開因素，但預期Google方面依然會接續在Pixel系列手機採用相機拍攝技術，只是部分技術可能仍會有所受限。

除了Marc Lavoy，原本負責Pixel手機業務的Mario Queiroz在去年也離開Google硬體部門，目前Pixel手機業務則轉由Google硬體部門主管Rick Osterloh接手。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》