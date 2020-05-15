美國政府確定延長出口禁令 華為、中興再次面臨技術供應限制

雖然美國政府因應境內部分地區電信業者仍採用華為、中興提供硬體設備，為了顧及民眾使用電信服務權益，因此一再放寬針對華為在內業者的出口禁令緩衝期。不過，美國政府接下來將針對去年5月簽署禁令再延長一年，預期將使華為、中興等業者繼續面臨無法獲得美國境內業者供應資源困境。

此項由美國總統川普發佈行政命令，再次以國家安全為由，禁止美國境內業者在未經許可下，採購對國家安全帶來風險的外國電信設備，同時也限制美國境內業者向可能對國家造成安全威脅的對象提供技術資源，意味去年5月簽署發佈行政命令將再次延長一年。

而此舉自然再度讓華為與美國境內業者如Google合作再度面臨受限，意味華為接下來仍無法從Google獲取GMS服務等技術資源，同時美國政府方面也計畫進一步對華為發展資源進行設限，例如先前曾呼籲台積電將產線移至美國境內，藉此設法干涉華為旗下海思半導體晶片代工生產。

同時，美國目前也希望透過補助呼籲境內電信業者汰換現行使用華為與中興提供設備，以利進一步切斷華為等業者在美國境內業務發展。不過，由於電信業者評估政府補助金額難以支撐所有更換設備所需費用，因此目前仍維持現有設備使用模式。

至於在此次宣布延長禁令後，未來是否還會在美國時間5月15日之後再次宣布放寬出口禁令緩衝期，目前還無法確認。不過，相關之情人士則表示美國商務部仍準備再次放寬出口禁令緩衝期，讓美國境內業者能在政府批准情況下，繼續與華為、中興等業者合作。

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