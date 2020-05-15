BMW集團藉NVIDIA Isaac機器人平台 提昇車輛組裝效率

在此次GTC 2020線上主題演講中，BMW集團宣布選擇使用NVIDIA Isaac機器人平台強化其自動化工廠運作效能。

BMW集團將運用Isaac機器人平台訓練旗下自動化設備，其中包含讓工廠內的機器手臂、自動運輸設備能透過單一軟體架構進行訓練，即可套用在BMW集團位於各地工廠佈署。

除了Isaac機器人平台，BMW集團更與NVIDIA合作DGX超級電腦系統，並且透過支援即時光影追跡技術的Quadro RTX GPU設計渲染車輛零件圖像，藉此強化擬真訓練效果，同時也配合更多Jetson運算平台與EGX Edge AI平台加強邊緣運算，藉此增進工廠運作效率。

目前BMW集團旗下供應鏈由超過4500個供應商組成，總計提供超過數百萬種車輛零件，其中更包含23萬個特殊零件編號，而隨著BMW集團汽車銷量在過去十年內達250萬輛規模，同時仍處於持續成長情況下，加上BMW集團平均為客戶提供超過100種不同客製化選擇，因此也讓工廠生產面臨巨大挑戰。

因此BMW集團在工廠加入藉由人工智慧驅動的自動化物流機器人，並且藉由機器手臂協助在生產線上組裝高度客製化車輛。為了讓工廠運作效率提昇，BMW集團總計打造5款自動化機器人，其中包含自動運輸物料的導航機器人，以及用於挑選和整理零件的機器手臂。

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