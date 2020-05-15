NVIDIA也將「Ampere」顯示架構GPU用於自駕車平台

在此次GTC 2020線上主題演講中，NVIDIA宣布在旗下DRIVE AGX自駕車平台整合去年底宣布推出的Orin系統單晶片，以及此次揭曉的「Ampere」顯示架構GPU，藉此對應運算功率介於5W至800W，以及運算效率介於10 TOPS至2000 TOPS，並且滿足先進駕駛安全輔助系統 (ADAS)、Level 2+自動駕駛輔助平台，或是對應Level 5全自動駕駛車輛設計需求。

相比先前藉由Xavier系統單晶片搭配「Turing」顯示架構GPU設計，在DRIVE AGX Xavier提供30 TOPS運算效能，以及在後續推出的DRIVE AGX Pegasus對應320 TOPS的情況，此次藉由Orin系統單晶片搭配「Ampere」顯示架構GPU設計，將可發揮最高可達2000 TOPS運算效能。

同時，Orin系統單晶片搭配「Ampere」顯示架構GPU設計更對應可擴展配置，運算功率可介於5W至800W之間，同時運算效率則可介於10 TOPS至2000 TOPS之間，藉此滿足先進駕駛安全輔助系統、Level 2+自動駕駛輔助平台，以及對應Level 5全自動駕駛車輛的設計需求。

依照NVIDIA說明，去年宣布推出的Orin系統單晶片將會在2021年提供樣本，並且預計在2022年開始提供車廠用於新款車輛設計。

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