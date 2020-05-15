NVIDIA推出CloudXR軟體開發工具 打造5G聯網的XR體驗
在此次GTC 2020線上主題演講中，NVIDIA針對未來結合5G網路運作的混合實境 (XR)應用模式，提出第一版CloudXR軟體開發工具，預期可讓開發者更容易打造貼近真實的混合實境影像內容。
在CloudXR平台中，NVIDIA將整合旗下對應即時光影追跡技術的RTX GPU資源，讓開發者能以此在Windows及Android平台打造更擬真的擴增實境，或是包含虛擬實境、混合實境，並且支援藉由資料中心進行協同運算，或是透過雲端進行串流，甚至也能直接透過終端設備呈現運算結果。
目前包含ZeroLight、The GRID Factory、Theia Interactive、Luxion KeyVR、ESI Group、PresenZ與PiXYZ均與NVIDIA CloudXR技術合作，並且打造可在各類輕量混合時鏡頭戴裝置呈現的虛擬視覺內容。
另外，NVIDIA也與Ericsson、Qualcomm合作，預計打造可藉由5G網路驅動的虛擬實境解決方案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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