NVIDIA更新Jarvis開發工具 AI互動介面更加自然了

去年宣布推出以GPU加速訓練的Jarvis開發工具，讓開發者能藉此打造互動語意表現更自然、同時也能配合擬真影像呈現表情與情感的人工智慧互動介面，在此次宣布推出以「Ampere」顯示架構打造的NVIDIA A100 GPU，NVIDIA也同步更新Jarvis開發工具。

藉由NVIDIA A100 GPU運算效能，將能讓藉由Jarvis開發工具打造的人工智慧互動介面，以更快學習效率完成深度訓練，進而讓數位助理在與人進行互動的口語表現更加自然，同時也能更快做出反應，並且讓配合互動呈現的表態影像更為擬真，讓人能有更真實感受。

由於數位助理服務將會成為未來主流人機互動使用模式，雖然目前絕大多數的數位助理服務都還是基於以聲音配合文字形式呈現，但未來預期會朝向更貼近自然、即時的互動反應發展，因此NVIDIA在Jarvis開發工具中，便希望藉由GPU加速縮減系統深度學習所需時間，同時也能藉由GPU加速提昇系統反應表現，讓使用者能在更即時互動反應中獲得貼近真人般的交談體驗，甚至也能帶動全新互動模式。

目前包含Voca、Kensho、Square等數位助理系統均採用NVIDIA Jarvis開發工具打造，藉此對應協助提供線上自動化客服系統，或是協助數據分析比對，甚至也能用於協助處理來電客服需求。

而為了展示Jarvis開發工具設計成效，NVIDIA在此次公佈內容更以數位助理「Misty」作為呈現，藉此呈現以Jarvis開發工具打造語音、影像互動效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》