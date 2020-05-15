NVIDIA將「Ampere」架構帶進邊緣運算 同步更新EGX Edge AI平台

此次宣布推出以台積電7nm製程打造的「Ampere」顯示架構，並且應用在新一代NVIDIA A100 GPU之後，NVIDIA除了宣布推出針對邊緣運算打造的商用伺服器EGX A100，同時也推出微型邊緣伺服器EGX Jetson Xavier NX。

EGX Jetson Xavier NX將可滿足EGX A100之外的小型邊緣運算規模，例如針對商店內監控攝影機，或是道路監視系統使用，藉此讓NVIDIA EGX Edge AI平台可以深入各類邊緣運算使用需求。

相比去年提出解決方案，此次設計同樣採用以台積電7nm製程打造的「Ampere」顯示架構，同時搭配新款Mellanox ConnectX-6 Dx SmartNIC網路卡加速運算數據傳輸效率與安全，藉此讓邊緣運算可發揮更高運作效能，同時也能相對精簡電力損耗。

▲微型邊緣伺服器EGX Jetson Xavier NX

在接下來5G網路資源逐漸成為應用主流之下，NVIDIA預期將能推動更龐大的邊緣運算需求，同時也能將人工智慧運算、各類前期運算應用在物聯網、車聯網等佈署需求。

依照NVIDIA說明，EGX Jetson Xavier NX採用僅信用卡般大小的Xavier處理器，並且僅需15W功率即可驅動21TOPS運算效能，而在10W功率之下亦可發揮14TOPS運算效能，同時可嵌入應用在各類物聯網裝置，或是各類邊緣運算設備。

而除了EGX A100預計在今年年底上市，而藉由EGX Jetson Xavier NX打造的微型邊緣伺服器則已經進入市場銷售，建議售價則是399美元。

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