空殼冷氣、沒水的水塔…為何越來越多基地台上面天線「很多根」？

最近基地台的新聞再度引發討論，一個基地台的地點被發現，三家電信公司全部斷訊。不知道你有沒有觀察到，最近被發現的基地台，上面的天線都是「很多根」，都是多家電信公司共站。其實這件事仔細想一想你應該會覺得很不合理，畢竟電信公司沒道理要跟別人共享基地台，這代表的就是瓜分客戶。背後的原因又是什麼？

打從手機出現以來，國內各地對於「基地台在我家隔壁」的問題就已經出現了各式各樣的抗爭。而政府、法令，相關單位也一再地進行修法以及宣導。但是，總還是有人不喜歡「基地台在隔壁」，只能說這是天性。

因此，今天就算是在當下擺平了爭議，蓋好了基地台，隔一段時間一定又會有某個團體起來說「這會影響健康」「我家隔壁就是不要有基地台」，吵上個一段時間，再找來民代，然後電信公司只好摸摸鼻子關閉訊號、收掉基地台走人。然後，就一定又有另外一批人會說「我手機收不到訊號」、「中華電信就是爛」再吵一吵，然後電信公司只好再來找地方建基地台。

「不爽不要用」這件事不適用於電信公司，他們不能夠因為民眾抗爭就拍拍屁股走人就沒事了。依照電信法，電信業者有強制締約的義務，任何人民向第一類電信公司申請服務不得拒絕，電信業者只要開始營業，就必須要保障人民可以暢通的使用電信服務，這當然包括了手機收得到訊號。因此，就算是這種基地台的抗爭週而復始，電信商也只能把基地台關了又開，一路巡迴下去。

什麼是基地台共構、共站

但也不能一直這樣「引發民怨」，因此電信商在這些年來也不斷的進化。而NCC也透過法規來擬定了一些辦法，其中之一就是強迫基地台共構或是共站。

共站，指的是相同或不同行動業務經營者於同一棟建築物設置基地臺。共構，指的是相同或不同行動業務經營者以共用天線、基頻設備、射頻設備或鐵塔等方式設置基地臺。

畢竟基地台對於電信公司而言，可以決定客戶的多寡，也是一種營利的武器。在這之前，電信公司多半不大願意將自己基地台的地點與其他人分享，這等於把客戶與他人瓜分。但根據國家「行動通信網路業務基地臺設置使用管理辦法」中第十七條的規定，經營者應於共用天線比例起算日起，使其共用天線之基地臺數量占基地臺建設總數之比例，至少達下列標準：

於一年內達百分之五、於二年內達百分之十、於三年內達百分之十二、於四年內達百分之十四、於五年內達百分之十六、六年內達百分之十八、於七年內達百分之二十。 經營者因天線因素致無法與他業者基地臺共用天線者，應於取得特許執照之日起，使其共站基地臺數量占基地臺建設總數，於一年內達百分之十，於二年內達百分之二十。 基地臺架設於政府機關（構）之公有建物或土地時，應以共構或共站方式為之。基地臺發射機最大射頻輸出功率為七點九四瓦特以下者，得不列入基地臺共用天線比例之計算。

雖然有法規的依據，但是這勢必也讓基地台的存在更為容易被察覺到。因此，電信商也必須要進行包括偽裝基地台或是美化基地台以減少爭議點。甚至有時還有偷偷蓋基地台，將基地台藏在民宅內等等的檯面下作法。

但是這些都繼續引發更多的問題，過去，每年基地台設立爭議案件平均每年超過360件，其中違規或違法設立之基地台數有一百多件。而由於基地台共站，因此往往在一個地方上面會看到很多根天線，讓人更覺得恐懼。

不為人知的「基地台掮客」

在這種特殊的情況下，有一種不為人知的「基地台掮客」的產業在檯面下偷偷的產生。

這不是一個正式的職業名稱，從事這行的多半都是相關產業的工作者，他們本身有其他的正職。但是他們發現，全台灣沒有那麼多地點可以架設基地台，也沒有人會自己坐在家裡，然後打電話去找電信公司說想要架設基地台賺取回饋金就能馬上成行，這中間涉及到太多問題。因此，「基地台掮客」這種特殊的需求就因應而生。

而且，在共構、共站的要求之下，這種掮客做起事情來就更輕鬆，並且利潤更高了。畢竟搞定一個地點，可以一次跟多家不同的電信公司收錢。

這些人想辦法去搞定基地台的地點，幫電信公司搞定這些狗皮倒灶的事情，讓電信商眼不見為淨，然後去抽取佣金。早期他們會在大樓內租一間房子，然後把基地台就偷偷塞在裡面，神不知鬼不覺。

在這裡當然衍生出一些抗爭問題，畢竟，這些掮客目的是把基地台搞定就好，跟附近敦親睦鄰、溝通這件事情是他們不會去做的。因此，「偷著來」就成為他們的主要手段。

舉一個案例，2009年高雄五甲國宅其中一棟的十樓套房屋主就自己與中華電信簽約，在家中裝設基地台、窗戶用窗簾阻隔。就這樣偷偷的經營兩年，直到其他住戶2011年10月4日發現後向NCC檢舉，同月12日緊急拆除基地台。

不過，後來大樓管委會通常都會有協議室內不能安裝基地台，因此這種情況與以前比，現在應該少很多了。

可能是台灣特產：屋頂上沒有水的水塔、沒有壓縮機的冷氣

在合乎法規的情況下，另一種變通的方法是，自己去租或是買一棟房子來搞定。

不過，問題還是一樣，基地台天線必須要偽裝才行，在這個情況下，辦法是人想出來的。在這些掮客的創意之下，衍生出來許多為國內狀況客製化的「副產品」，像是「沒有裝水的水塔」就是最主要的主力，再不然就是「沒有壓縮機的冷氣外殼」。這些雖然沒有經過調查，但是很有可能也算是台灣的特產。（當然還有其他的發明，比方說「多功能看板」，但是多功能看板幾乎世界各地都有，就不算國內獨創。）

他們在水塔上或是冷氣機的位置架設基地台，再在外面偽裝起來，想辦法不被周圍發現，這些都是起手式。其中尤其是因為現在要共站的需求，水塔因為體積夠大，特別好用。

然後他可以抽取佣金、每月賺回饋金、又可以當成一種投資養房，這可比把房子租給旁人要好賺多了。再不然就是自己去找現有閒置的房子，找到屋主來談架設基地台，然後利潤均分。

在2015年，彰化溪州就有這樣的案例，有投資客在溪州鄉買了一間五百萬的透天厝，四年多來都不入住，有一天卻悄悄架起水塔，租給電信業者裝設基地台。

當時，縣議員率領近三十位村民去基地台出租戶前拉白布條抗議，還表示「中華電信未經溝通就在此設立基地台，並悄悄藏在水塔，若合法為何藏在水塔。」

這個說法聽起來好像很名正言順，但事實上現在全國的基地台，不管合不合法幾乎都必須要藏起來。

在這個案例中，一樣有經典的「拆除隔壁家的基地台」的說法：「住隔壁的許姓鄰居表示，屋主是外地人，四年多前在此買房後，從來沒入住，今年八月開始來裝設窗簾與水塔，以為是要搬進來了，結果竟然是偽裝入住再租給中華電信架設基地台，他覺得寧可收訊不好，但是不要噪音也不要電磁波，只要求健康。」

所以，我們回到原本的這次的事件上來看，彰化縣柑井里的這個案例也差不多，原本在美寮路附近廠房上裝有基地台，一樣是用水塔偽裝，只是現在廠房拆了，水塔露出來了，事情才漏餡。這就是當一個合法的基地台完全不偽裝，所得到的下場。

彰化縣和美鎮柑井里一處電信基地台，原本被鐵皮屋覆蓋，里民發現後要求拆除，因此斷訊。 圖／聯合報系資料照片

當然，類似的抗爭也不是每次都以「收不到信號要求電信公司架設基地台」為收場，有些也是堅持下去的。不過，這些地區多半堅持下去的原因是因為附近還有其他「看不見的基地台」，雖然訊號差一點也讓他們勉強可以接受。如果是有一天變成「完全沒有信號」，情況可能就不一樣了。

值得注意的是，在我們查資料的時候，發現2015年幾乎是最集中抗議基地台問題的一年，光是自由時報這一年，就至少有五篇以上的報導：

原因在於2015年是當時4G上路後的第一年，正是各家業者拼基地台搶地盤的時候，因此這種狀況也特別多。同樣的我們也可以推估，今年業者號稱會5G上路，明年預料將會是這些基地台掮客大顯身手的一年，類似的新聞恐怕也少不了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》