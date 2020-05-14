阿里巴巴投資人民幣1億元 設立橙點公益孵化基金

在日前舉辦被內部稱為「阿里員工奧斯卡」的橙點公益榜頒獎活動上，阿里巴巴集團董事會主席暨執行長張勇宣布將投資人民幣1億元設立橙點公益孵化基金，藉此推動阿里人用公益心態、商業手法與技術力量解決社會問題。

從阿里巴巴創辦人馬雲自2015年提出「3小時公益」主張，鼓勵阿里員工每年拿出3小時投入公益後，目前阿里巴巴員工累積投入公益時數已經超過115萬小時，其中從2019年4月1日至2020年3月30日的2020財年內，更累積39.9萬小時投入公益時數，同時阿里巴巴台灣員工也積極響應公益項目，並且以志願服務類型公益項目居多，包括脫貧助困、兒童教育、環境保護等公益項目。

此次宣布投入人民幣1億元成立全球首個員工公益專項基金－橙點公益孵化基金，將以「創新力、喚醒力、可持續性、社會價值」作為核心指標，以商業創投的模式為有熱情、對公益有想法的阿里人提供更有力的資金支援和更大的舞台，充分發揮出阿里經濟體的商業優勢、技術優勢解決社會需求。

張勇表示：「阿里巴巴要走102年，還有未來的82年要走，我們的公益一定會做足未來的82年，我們一代又一代的小二，用我們的宗旨、用我們公益的心態、商業的手法、技術的力量，去點燃每個人心裡都有的公益火花」。

至於今年的「橙點公益榜」特別貢獻大獎，由多位資深員工深入貧困地區，展開直播培訓、引入生態經濟林等內容，透過網路資源協助脫貧的「阿里脫貧特派員」項目獲得。

而其他上榜公益項目還包括利用直播技術及平台數據，讓縣長化身淘寶直播主，吸引逾2億用戶參與，藉此協助農民銷貨的「淘寶村播」，以及透過區塊鏈技術，為公益組織提供系統化解決方案，讓公益撥付自動化且更加透明的「鏈上公益」項目。另外，阿里巴巴也藉由「Smart Touch 2.0」項目，透過人工智慧及人機互動技術，應用程式可以讀出手機畫面的訊息，讓視障人士輕鬆購物。

而阿里巴巴台灣員工也累積不少公益時數，其中以「志願服務」參與人數最多。除此之外，員工更主動發起參與「隨手公益」，落實人人參與的員工公益精神，其中包含阿里巴巴自主研發的「益起來」公益項目，透過手機淘寶與每日行走步數超過5000步，參與活動的商家就會進行捐贈，協助鄉村學校修建操場跑道。

此外，「清點捐款硬幣」也是公益項目之一，台灣阿里人自發參與協助公益單位處理國際機場旅客捐助的零錢，按照國家的幣值分門別類。

「橙點公益榜」頒獎盛典中，馬雲也透過影片讚許阿里員工的公益表現：「17年前的非典[3]，阿里從危中找到機，讓自己活了下來；今天，阿里巴巴已經成長為一個經濟體，新的危機面前，我們不但要讓自己活下來，更重要的是，要用技術和平台的力量，讓別人活下來、活得更好，讓別人從危走到機。」公益已成阿里巴巴的内在基因，「公益的心態，商業的手法」正是為社會創造價值的最好方法。

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