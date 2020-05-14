快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里巴巴投資人民幣1億元 設立橙點公益孵化基金

聯合新聞網 / 楊又肇

在日前舉辦被內部稱為「阿里員工奧斯卡」的橙點公益榜頒獎活動上，阿里巴巴集團董事會主席暨執行長張勇宣布將投資人民幣1億元設立橙點公益孵化基金，藉此推動阿里人用公益心態、商業手法與技術力量解決社會問題。

從阿里巴巴創辦人馬雲自2015年提出「3小時公益」主張，鼓勵阿里員工每年拿出3小時投入公益後，目前阿里巴巴員工累積投入公益時數已經超過115萬小時，其中從2019年4月1日至2020年3月30日的2020財年內，更累積39.9萬小時投入公益時數，同時阿里巴巴台灣員工也積極響應公益項目，並且以志願服務類型公益項目居多，包括脫貧助困、兒童教育、環境保護等公益項目。

此次宣布投入人民幣1億元成立全球首個員工公益專項基金－橙點公益孵化基金，將以「創新力、喚醒力、可持續性、社會價值」作為核心指標，以商業創投的模式為有熱情、對公益有想法的阿里人提供更有力的資金支援和更大的舞台，充分發揮出阿里經濟體的商業優勢、技術優勢解決社會需求。

張勇表示：「阿里巴巴要走102年，還有未來的82年要走，我們的公益一定會做足未來的82年，我們一代又一代的小二，用我們的宗旨、用我們公益的心態、商業的手法、技術的力量，去點燃每個人心裡都有的公益火花」。

至於今年的「橙點公益榜」特別貢獻大獎，由多位資深員工深入貧困地區，展開直播培訓、引入生態經濟林等內容，透過網路資源協助脫貧的「阿里脫貧特派員」項目獲得。

而其他上榜公益項目還包括利用直播技術及平台數據，讓縣長化身淘寶直播主，吸引逾2億用戶參與，藉此協助農民銷貨的「淘寶村播」，以及透過區塊鏈技術，為公益組織提供系統化解決方案，讓公益撥付自動化且更加透明的「鏈上公益」項目。另外，阿里巴巴也藉由「Smart Touch 2.0」項目，透過人工智慧及人機互動技術，應用程式可以讀出手機畫面的訊息，讓視障人士輕鬆購物。

而阿里巴巴台灣員工也累積不少公益時數，其中以「志願服務」參與人數最多。除此之外，員工更主動發起參與「隨手公益」，落實人人參與的員工公益精神，其中包含阿里巴巴自主研發的「益起來」公益項目，透過手機淘寶與每日行走步數超過5000步，參與活動的商家就會進行捐贈，協助鄉村學校修建操場跑道。

此外，「清點捐款硬幣」也是公益項目之一，台灣阿里人自發參與協助公益單位處理國際機場旅客捐助的零錢，按照國家的幣值分門別類。

「橙點公益榜」頒獎盛典中，馬雲也透過影片讚許阿里員工的公益表現：「17年前的非典[3]，阿里從危中找到機，讓自己活了下來；今天，阿里巴巴已經成長為一個經濟體，新的危機面前，我們不但要讓自己活下來，更重要的是，要用技術和平台的力量，讓別人活下來、活得更好，讓別人從危走到機。」公益已成阿里巴巴的内在基因，「公益的心態，商業的手法」正是為社會創造價值的最好方法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播主 淘寶 阿里巴巴

延伸閱讀

馬雲也點讚 阿里巴巴投4.2億成立全球首個員工公益基金

馬雲最仰賴的大數據專家！阿里巴巴前副總用「科技」分析病毒傳播路徑防疫

張勇：疫情是重大考驗 希望做能夠活102年的好公司

阿里巴巴 入股新加坡安盛大廈

相關新聞

基地台拆拆蓋蓋…為何越來越多基地台上面天線「很多根」？

最近基地台的新聞再度引發討論，一個基地台的地點被發現，三家電信公司全部斷訊。不知道你有沒有觀察到，最近被發現的基地台，上面的天線都是「很多根」，都是多家電信公司共站。其實這件事仔細想一想你應該會覺得很不合理，畢竟電信公司沒道理要跟別人共享基地台，這代表的就是瓜分客戶。背後的原因又是什麼？

三大電信尊重民意斷訊又引民怨 「隔壁的基地台」拆光真的母湯？

最近國內又有地區因為反對基地台在自家附近而要求拆除，但是三大電信業者關閉訊號之後又因為手機無法撥接、無法上網。沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送而抱怨，因而要開里民大會決議。那麼，到底是健康重要還是打手機重要？我們就先試著分析一下，把「隔壁的基地台」拆光到底是不是好選擇。

NVIDIA執行長烤箱端出熱騰騰的新款超級電腦 「Ampere」架構將至？

NVIDIA稍早釋出預告影片，顯示創辦人暨執行長黃仁勳從烤箱裡端出熱騰騰的全新超級電腦，似乎暗示先前申請名稱專利的「DGX A100」超級電腦即將亮相。

傳Uber將收購餐飲外送服務Grubhub 擴大Uber EATS業務規模

雖然先前確定大幅裁撤3700名員工，同時也計畫在6月初將Uber EATS餐飲外送服務從7個海外市場撤除，但Uber顯然仍計畫使其餐飲外送服務擴大，預計收購同為提供餐飲外送服務的Grubhub。

阿里巴巴投資人民幣1億元 設立橙點公益孵化基金

在日前舉辦被內部稱為「阿里員工奧斯卡」的橙點公益榜頒獎活動上，阿里巴巴集團董事會主席暨執行長張勇宣布將投資人民幣1億元設立橙點公益孵化基金，藉此推動阿里人用公益心態、商業手法與技術力量解決社會問題。

Steam 2020年4月玩家硬體使用統計出爐 AMD市佔率提升至21.89％

Steam 遊戲平台公布 2020 年 4 月硬體 & 軟體調查， 雖然 CPU 處理器仍是 Intel 英特爾獨佔鰲頭，但 AMD CPU 處理器的市佔率再度提升，從原本的 19% 提升至 21.89%，而進一步查看處理器的統計資料，多數玩家使用 4 核心處理器。至於系統部分，超過 95.06% 玩家都使用 Windows 作業系統在 Steam 遊戲，macOS 系統則是只有 4.05%。

蘋果擴充雲端技術人才 有意擴充網路服務資源與未來辦公模式

在近期對外招募中，蘋果開始加強旗下雲端相關技術人才擴充，似乎有意讓旗下雲端基礎建設資源進一步增加。

宅經濟正夯，為何YouTuber竟成疫情受災戶？

新冠肺炎疫情嚴峻，讓宅經濟大有可為，但為何同屬宅經濟重要一環、供應內容的YouTuber，最近卻笑不出來？更糟的消息是，可能慘到2021年！ 根據流量監測網站SimilarWeb的數據顯示，YouTube在疫情正開始大流行的2月270億次，而4月的流量已經躍升兩成二。

「凡走過不留下痕跡」Thunderbolt恐成最新入侵管道 5分鐘資料全竊走

資安專家 Björn Ruytenberg 說，這種新手法沒辦法透過任何簡單的軟體修補程式來防止，只有一個建議：禁用 Thunderbolt！

區塊鏈大事：比特幣第三次獎勵減半啟動

從此以後每挖一個區塊獎勵將從 12.5 枚比特幣降至 6.25 枚，直至下次減半。

宅經濟威力有多強 任天堂一機難求、索尼PS4銷售倍增

宅經濟威力有多強，遊戲機銷售見端倪。遊戲機霸主任天堂Switch海外銷售長紅，日本本地反因持續缺貨，一般版及廉價版機種4...

中國境內疫情獲得控制 第18屆ChinaJoy如期在上海舉辦

即便CES Asia 2020與上海MWC 2020相繼因為新型冠狀病毒疫情影響而決定延後，或是取消，但每年同樣選在上海新國際博覽中心舉辦的第18屆ChinaJoy顯然將如期舉辦，預計會在今年7月31日至8月3日間展開。

熱門新聞

6千有找4鏡頭新機 Nokia 5.3預購送記憶卡 5月25日上市

Steam 2020年4月玩家硬體使用統計出爐 AMD市佔率提升至21.89％

Google宣布：所有電子郵件帳號 都能免費使用Google Meet視訊

NVIDIA執行長烤箱端出熱騰騰的新款超級電腦 「Ampere」架構將至？

全世界最多人用的Gmail信箱 終於支援iPhone深色模式了

宅經濟正夯，為何YouTuber竟成疫情受災戶？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。