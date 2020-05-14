傳Uber將收購餐飲外送服務Grubhub 擴大Uber EATS業務規模

最近基地台的新聞再度引發討論，一個基地台的地點被發現，三家電信公司全部斷訊。不知道你有沒有觀察到，最近被發現的基地台，上面的天線都是「很多根」，都是多家電信公司共站。其實這件事仔細想一想你應該會覺得很不合理，畢竟電信公司沒道理要跟別人共享基地台，這代表的就是瓜分客戶。背後的原因又是什麼？

2020-05-14 09:39