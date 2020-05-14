傳Uber將收購餐飲外送服務Grubhub 擴大Uber EATS業務規模
雖然先前確定大幅裁撤3700名員工，同時也計畫在6月初將Uber EATS餐飲外送服務從7個海外市場撤除，但Uber顯然仍計畫使其餐飲外送服務擴大，預計收購同為提供餐飲外送服務的Grubhub。
不過，包含Grubhub與Uber均未對此傳聞做任何回應。
在此之前，包含Wallmart在內大型量販業者也曾計畫收購Grubhub，但後者當時表示並未有計畫對外出售，只是在近期受到新型冠狀病毒疫情影響，Grubhub或許有可能接受Uber收購提議，藉此維持本身業務營運。
依照彭博新聞報導指稱，目前Uber與Grubhub兩方都還在針對收購方式進行協商，預計最快會在5月中對外公佈具體細節。
而華爾街日報則指稱雙方將全數以股票交易形式完成收購，其中以每股Grubhub股票換2.15股Uber股票形式交易，但Uber方面似乎對此交易方式予以拒絕。
Grubhub先前已經收購同為餐飲外送服務的Seamless，因此由Uber收購之後，將使Uber EATS服務規模擴大。若以目前市值估算的話，Grubhub市值約在62.5億美元左右。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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