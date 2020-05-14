NVIDIA執行長烤箱端出熱騰騰的新款超級電腦 「Ampere」架構將至？

NVIDIA稍早釋出預告影片，顯示創辦人暨執行長黃仁勳從烤箱裡端出熱騰騰的全新超級電腦，似乎暗示先前申請名稱專利的「DGX A100」超級電腦即將亮相。

而NVIDIA預計在5月14日透過線上形式進行GTC 2020主題演講內容播放，搭配此次預告影片與先前申請「DGX A100」名稱專利，預期接下來即將推出的全新繪圖卡將會以Tesla A100為稱，同時將採用台積電7nm製程技術打造的「Ampere」顯示架構。

隨著Ampère顯示架構將採用7nm製程技術生產，市場預期新一代顯示卡僅需原本一半電力即可發揮相同運算效能，意味Ampère顯示架構將帶來比Turing更高的顯示運算效能，同時應用在輕薄筆電產品也能發揮更高顯示運算效果。

另外，美國印第安納大學日前宣布將在創校200週年之際建造全新超級電腦「Big Red 200」，更透露將會採用NVIDIA下一代顯示架構GPU，預期會以「Ampere」架構設計的GPU作為運算加速基礎。

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