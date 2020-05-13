宅經濟正夯，為何YouTuber竟成疫情受災戶？

新冠肺炎疫情嚴峻，讓宅經濟大有可為，但為何同屬宅經濟重要一環、供應內容的YouTuber，最近卻笑不出來？更糟的消息是，可能慘到2021年！

根據流量監測網站SimilarWeb的數據顯示，YouTube在疫情正開始大流行的2月270億次，而4月的流量已經躍升兩成二。

照理來說，YouTube受惠宅經濟榮景，對第一線的創作者（YouTuber）正是開發潛在觀眾，甚至擴張業務的大好機會。但，事實上卻沒這麼樂觀。

研調機構IAB訪談400位廣告主的報告指出，廣告主們承認這次的新冠肺炎疫情，影響比2008年的金融危機還來得大，更有四分之一的廣告主將暫停第二季之前的所有廣告。

廣告主收手 YouTube外熱內冷

而根據美國科技媒體The Information報導，廣告主收手，確實影響到YouTuber的生意。

經營近200萬訂閱頻道「TierZoo」的YouTuber萊西（Patrick Lacey），平時每月可從廣告獲得1萬1000美金（約台幣32萬9000元）的收入，但疫情期間，廣告主開始減少支出，導致萊西的每月收入暴跌至僅有4800美金（約台幣14萬4000元）。

萊西坦承，現在是不確定的時代，目前正進行中的合約，未來也可能有變數。

特定類型的YouTuber也為疫情所累，柯瑞（Mike Corey）經營32萬訂閱旅行頻道「Fearless and Far」就是一例。

3月8號～15號他正在阿拉伯海的索科特拉島（Socotra）拍攝影片，回到家才發現「世界真的變了」。

原本一年有11個月都出外拍攝的柯瑞，受疫情連累無法拍攝新影片。因此他正在翻閱過去的拍攝素材，並想辦法持續推出新影片。

雪上加霜的是，占了他收入一大部分的旅遊節目通告費與各國觀光政府部門的業配，也都因為疫情而喊卡。

多元收入 YouTuber不怕沒廣告

不過，也有部分的YouTuber一派輕鬆，靠著多元收入打敗疫情下的大環境。

阿卡貝拉歌手霍倫斯（Peter Hollens）在個人YouTube頻道有近250萬訂閱者。

儘管廣告費較上月衰減29％，但霍倫斯早已透過訂閱平台Patreon、Spotify等多元方式，獲得較穩定的收入，目前YouTube廣告費收入只占霍倫斯全部收入的8％。

除了舞台多元可以分散風險，有些網紅也開發出其他商業模式來「度小月」。

格林菲爾德（Michael Greenfield）經營的烹飪頻道「Pro Home Cooks」4月份瀏覽次數狂漲90％。但更令他高興的是，他在線上教學平台Teachable上每套要價147元的課程，一個月內就有1100名學生註冊。

不過，整體而言，目前情勢仍對YouTuber不利，美國YouTuber格林（Hank Green）就發現到自己頻道的CPM（每千次曝光成本）降到28％，是2013年最低。這個數字代表廣告主下的廣告變少，因廣告間競爭降低，曝光成本也連帶降低。

寒冬似乎沒有盡頭，IAB指出，廣告衰退影響可能持續到2021年。其中73％的廣告主表示，預期將減少2020年到2021年20％的原定支出。

長年投入網路行銷的富群資訊執行長陳弘貞看目前疫情影響，認為由於市場觀望意味濃厚，新品推出少，而連帶使廣告支出下降。

陳弘貞則建議創作者，要打造「數位資產」及培養「引流能力」。打造出有社交能量、社群連結的品牌，更要有跨渠道的能力，如此就不會受到單一平台或因素的制約。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.05.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）