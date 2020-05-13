蘋果擴充雲端技術人才 有意擴充網路服務資源與未來辦公模式

在近期對外招募中，蘋果開始加強旗下雲端相關技術人才擴充，似乎有意讓旗下雲端基礎建設資源進一步增加。

以目前蘋果在雲端服務擴展情況，除了本身提供儲存等應用的iCloud，包含旗下iTunes Store、App Store、Apple Music、Apple TV+，以及包含地圖、書籍、郵件等服務項目均需要龐大雲端基礎建設運作支撐。

因此，蘋果除了過去持續建置自有數據中心，在2018年底更宣布將在接下來的5年內投資100億美元持續擴充，同時也與亞馬遜旗下AWS，以及Google Cloud維持緊密合作關係，藉此因應日益增長的雲端服務使用需求。

以整體情況來看，蘋果目前依然仰賴外部公有雲資源，即便目前已經投入自有數據中心擴建，但是仰賴AWS、Google Cliud的比重依然明顯。而在旗下硬體裝置逐漸整合軟體與雲端協同運作使用模式，同時越來越多營收比重集中在雲端服務項目後，顯然蘋果也必須加倍投資雲端基礎架構，除了擴大雲端儲存等應用資源，同時也可能藉由工作模式改變促進生產效率。

例如從蘋果先前招目前Docker工程師、早期參與容器技術提出者之一的Michael Crosby，以及過去曾在Google負責Go語言與Google Cloud平台設計的Francesc Campoy，另外也招募前AWS工程師Arun Gupta與Maksym Pavlenko，分別協助蘋果推動開源項目與Kubernetes容器技術，顯示蘋果計畫將全新雲端技術套用在現有服務，同時也準備調整內部工作使用模式。

同時相比過往集中在蘋果內部實驗室打造各類軟硬體產品模式，蘋果在近期內因為新型冠狀病毒疫情影響下，也讓過往嚴格禁止將尚未對外公佈產品帶出辦公環境的規定鬆綁，讓負責產品研發的工程人員能將原型設計帶回家繼續工作，另一方面也因為疫情影響而讓許多員工必須在遠距工作，或許也會讓蘋果重新擬定接下來的辦公模式，或許將會進一步提高可在家辦公，或是允許員工在舒適環境工作，藉此提昇工作效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》