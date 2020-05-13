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Steam 2020年4月玩家硬體使用統計出爐 AMD市佔率提升至21.89％

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Steam
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Steam 遊戲平台公布 2020 年 4 月硬體 & 軟體調查， 雖然 CPU 處理器仍是 Intel 英特爾獨佔鰲頭，但 AMD CPU 處理器的市佔率再度提升，從原本的 19% 提升至 21.89%，而進一步查看處理器的統計資料，多數玩家使用 4 核心處理器。至於系統部分，超過 95.06% 玩家都使用 Windows 作業系統在 Steam 遊戲，macOS 系統則是只有 4.05%。

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顯示卡部分，NVIDIA 以 73.28% 擊敗各家品牌，其中又以 NVIDIA GeForce GTX 1060 顯示卡最受歡迎，其次則是 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 。

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另外，如果想體驗 VR 虛擬實境遊戲的玩家，HTC VIVE 頭戴顯示器以 26.07% 成為市佔率最高的 VR 顯示器，然而由於 VR 顯示器製造商愈來愈多，也擠壓了不少原來知名廠商的市佔率，也因此包括 WINDOWS MIXED REALITY、VALVE INDEX HMD、OCULUS RIFT、OCULUS RIFT S、HTC VIVE …等都有略有起伏。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Steam Intel AMD

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