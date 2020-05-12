「凡走過不留下痕跡」Thunderbolt恐成最新入侵管道 5分鐘資料全竊走

資安專家 Björn Ruytenberg 說，這種新手法沒辦法透過任何簡單的軟體修補程式來防止，只有一個建議：禁用 Thunderbolt！

根據 WIRED 報導，歐洲頂尖理工大學之一的荷蘭埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）研究員 Björn Ruytenberg 發現，在 2019 年之前所生產的 Windows 或 Linux 電腦，只要有支援 Thunderbolt，即便是把電腦鎖定或設定為休眠狀態，駭客還是可以直接透過 Thunderbolt 進行實體存取（physical access），竊走電腦中的所有資料、數據。

這項攻擊手法被稱為「Thunderspy」， 可謂是「凡走過，卻不留下痕跡」。因為就算沒有網路釣魚、惡意軟體，就算你把電腦設定安全啟動（Secure Boot）機制或進行磁碟加密，駭客只需要有一把螺絲起子和一些可攜帶的硬體設備，就能在短短 5 分鐘內拆開電腦外殼並竊走所有數據。

Björn Ruytenberg 在網站上揭露了 Thunderspy 的攻擊模式和細節，也預計在今年夏天舉辦的黑帽大會（Black Hat）上，詳細展示 Thunderspy 如何在 5 分鐘內完成入侵。

過去在資安領域，有一項被稱為「邪惡女傭攻擊」（Evil maid attack）的攻擊模式，指的是：當駭客擁有實體存取權限，只要他能夠在四下無人狀態下，與電腦「獨處」幾分鐘，就能夠用難以檢測的方式竊走所有資料，最後再拍拍屁股走人，不留下痕跡。

這個名稱的來源，是因為女傭往往是最有機會在飯店房間裡，與商務人士留下的電腦或其他 3C 設備「獨處」的人。事實上，在商務旅行中，這些電腦如果托運，也可能在運輸過程中與有心人士「獨處」並被入侵。

資安專家也擔憂，Thunderspy 模式可能讓原本的邪惡女傭攻擊模式再多了一個新的入侵途徑，而 Björn Ruytenberg 也說，這種新手法沒辦法透過任何簡單的軟體修補程式來防止，只有一個建議：禁用 Thunderbolt！

Thunderbolt 是英特爾發表的連接器標準，因此 Björn Ruytenberg 也在 3 個月前告知英特爾此一安全漏洞，但並未獲得直接回應。後來，他也於 4 月中向蘋果公司告知此一漏洞。

隨著駭客手法愈來愈高竿，一般民眾該如何應對呢？或許可以參考許多「資安至上」的人的建議：絕對不要讓你的電腦或 3C 產品與駭客獨處，就算只有 5 分鐘也不行！

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》