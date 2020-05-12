快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「凡走過不留下痕跡」Thunderbolt恐成最新入侵管道 5分鐘資料全竊走

聯合新聞網 / INSIDE
圖／ingimage
圖／ingimage

資安專家 Björn Ruytenberg 說，這種新手法沒辦法透過任何簡單的軟體修補程式來防止，只有一個建議：禁用 Thunderbolt！

根據 WIRED 報導，歐洲頂尖理工大學之一的荷蘭埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）研究員 Björn Ruytenberg 發現，在 2019 年之前所生產的 Windows 或 Linux 電腦，只要有支援 Thunderbolt，即便是把電腦鎖定或設定為休眠狀態，駭客還是可以直接透過 Thunderbolt 進行實體存取（physical access），竊走電腦中的所有資料、數據。

這項攻擊手法被稱為「Thunderspy」， 可謂是「凡走過，卻不留下痕跡」。因為就算沒有網路釣魚、惡意軟體，就算你把電腦設定安全啟動（Secure Boot）機制或進行磁碟加密，駭客只需要有一把螺絲起子和一些可攜帶的硬體設備，就能在短短 5 分鐘內拆開電腦外殼並竊走所有數據。

Björn Ruytenberg 在網站上揭露了 Thunderspy 的攻擊模式和細節，也預計在今年夏天舉辦的黑帽大會（Black Hat）上，詳細展示 Thunderspy 如何在 5 分鐘內完成入侵。

過去在資安領域，有一項被稱為「邪惡女傭攻擊」（Evil maid attack）的攻擊模式，指的是：當駭客擁有實體存取權限，只要他能夠在四下無人狀態下，與電腦「獨處」幾分鐘，就能夠用難以檢測的方式竊走所有資料，最後再拍拍屁股走人，不留下痕跡。

這個名稱的來源，是因為女傭往往是最有機會在飯店房間裡，與商務人士留下的電腦或其他 3C 設備「獨處」的人。事實上，在商務旅行中，這些電腦如果托運，也可能在運輸過程中與有心人士「獨處」並被入侵。

資安專家也擔憂，Thunderspy 模式可能讓原本的邪惡女傭攻擊模式再多了一個新的入侵途徑，而 Björn Ruytenberg 也說，這種新手法沒辦法透過任何簡單的軟體修補程式來防止，只有一個建議：禁用 Thunderbolt！

Thunderbolt 是英特爾發表的連接器標準，因此 Björn Ruytenberg 也在 3 個月前告知英特爾此一安全漏洞，但並未獲得直接回應。後來，他也於 4 月中向蘋果公司告知此一漏洞。

隨著駭客手法愈來愈高竿，一般民眾該如何應對呢？或許可以參考許多「資安至上」的人的建議：絕對不要讓你的電腦或 3C 產品與駭客獨處，就算只有 5 分鐘也不行！

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客 資安 3C 荷蘭

延伸閱讀

台北電腦展 大咖缺席

疫情影響…科技大廠突圍 採線上行銷

台積目前無赴美設廠計畫 投資重心在台灣

彭博：台積電終將在美中之間抉擇 料在美建廠投資

相關新聞

不再擔任技術顧問 Eric Schmidt離開Alphabet及Google體系

去年6月19日之後卸下Alphabet董事職務，並且轉任技術顧問的Eric Schmidt，稍早有消息指稱其已經正式離開Alphabet及Google體系。

三大電信尊重民意斷訊又引民怨 「隔壁的基地台」拆光真的母湯？

最近國內又有地區因為反對基地台在自家附近而要求拆除，但是三大電信業者關閉訊號之後又因為手機無法撥接、無法上網。沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送而抱怨，因而要開里民大會決議。那麼，到底是健康重要還是打手機重要？我們就先試著分析一下，把「隔壁的基地台」拆光到底是不是好選擇。

宅經濟威力有多強 任天堂一機難求、索尼PS4銷售倍增

宅經濟威力有多強，遊戲機銷售見端倪。遊戲機霸主任天堂Switch海外銷售長紅，日本本地反因持續缺貨，一般版及廉價版機種4...

「凡走過不留下痕跡」Thunderbolt恐成最新入侵管道 5分鐘資料全竊走

資安專家 Björn Ruytenberg 說，這種新手法沒辦法透過任何簡單的軟體修補程式來防止，只有一個建議：禁用 Thunderbolt！

區塊鏈大事：比特幣第三次獎勵減半啟動

從此以後每挖一個區塊獎勵將從 12.5 枚比特幣降至 6.25 枚，直至下次減半。

中國境內疫情獲得控制 第18屆ChinaJoy如期在上海舉辦

即便CES Asia 2020與上海MWC 2020相繼因為新型冠狀病毒疫情影響而決定延後，或是取消，但每年同樣選在上海新國際博覽中心舉辦的第18屆ChinaJoy顯然將如期舉辦，預計會在今年7月31日至8月3日間展開。

Intel、AMD、NVIDIA傳取消參與延至9月底舉辦的Computex 2020

因為新型冠狀病毒確定延後至今年9月28日-30日間舉辦的Computex 2020，目前包含技嘉、微星、撼訊、精英、承啟、Patriot在內零組件品牌業者已經確定取消參與展出後，稍早更傳出包含Intel、AMD、NVIDIA也將退出參與Computex 2020。

Google證實Hangouts、Meet、Duo在內 通訊服務背後營運團隊整併

除了近期擴大對外提供Google Meet線上視訊會議服務使用資源，Google內部也開始將包含Google Hangouts、Google Meet、Google Chat、Google Messages、Google Duo，以及Google Voice在內服務背後團隊整合，將由Google副總裁暨G Suite產品項目總經理Javier Soltero負責帶領。

微軟全新Surface Pro X 在台上市

台灣微軟今日宣布Surface Family新成員Surface Pro X 正式在台上市，是Surface有史以來體積...

歐盟希望掌握美國科技業者「球員兼裁判」證據 預計要求共享數據資源

由於許多美國科技業者在歐盟境內被認定違反市場壟斷，因此歐盟機構將提撥60萬歐元進行對外招標，希望透過蒐集關鍵證據證明Facebook、Google、亞馬遜與蘋果在內美國科技業者影響歐盟境內網路市場發展，藉此要求這些美國科技業者必須向競爭對手共享共享網路服務數據資源。

美軍第六軍種太空部隊首隻徵兵廣告出爐「你的使命也許不在這個星球」

在去年 12 月，美國總統川普正式簽署了國防授權法案，成立太空司令部。將原本屬於空軍的太空部隊獨立出來，成為美軍第六個軍種，太空司令部SpaceCom 也成為該國的第 11 個作戰指揮部。而現在，這個新的軍種的招人廣告也出爐。

每秒70兆影格率！美加州理工學院開發「壓縮超快光譜攝影機」可望拍到核融合

目前最高級的手機攝影可達到每秒 1000 影格率，能錄製許多慢動作細節，但它在每秒可達 70 兆影格率的超快速攝影機面前，只算小巫見大巫！這項研究已於 4 月發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上。

熱門新聞

三大電信尊重民意斷訊又引民怨 「隔壁的基地台」拆光真的母湯？

外媒評比2020值得買的2019旗艦機！三星、ASUS、LG都上榜 這8支你服嗎？

中國境內疫情獲得控制 第18屆ChinaJoy如期在上海舉辦

「凡走過不留下痕跡」Thunderbolt恐成最新入侵管道 5分鐘資料全竊走

Google證實Hangouts、Meet、Duo在內 通訊服務背後營運團隊整併

推特要給有誤導性的推文加標示和警語 川普不能例外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。