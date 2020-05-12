三大電信尊重民意斷訊又引民怨 「隔壁的基地台」拆光真的母湯？

最近國內又有地區因為反對基地台在自家附近而要求拆除，但是三大電信業者關閉訊號之後又因為手機無法撥接、無法上網。沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送而抱怨，因而要開里民大會決議。那麼，到底是健康重要還是打手機重要？我們就先試著分析一下，把「隔壁的基地台」拆光到底是不是好選擇。

從基地台數量來看

我們先來看這次事發在彰化縣和美鎮柑井里。首先來看看當地有多少個基地台？依照NCC的公開資料統計，由於並沒有細分到更細的區域，所以我們最細也只能查到彰化縣和美鎮的資料。當地一共有323個基地台。和美鎮佔地為40平方公里，等於平均每平方公里有8.075個基地台。

這樣的佔比算不算多？沒有比較不知道，所以我們把公開資料上的附近8個鄉鎮加上區域面積一併計算一下，得到這個數據：

從這個數據看來，和美鎮雖然不是附近基地台最高的區域，但是也居於第二名。光從數據來看，其實如果柑井里只是電信業者關閉當地三個基地台訊號的話，應該涵蓋面積或許還夠撐。

不過，還是要從地形上面來看，從地圖上可以看到，當地有一部份的區域為公墓，或許會想為何不把基地台建到這裡？但是，這個地點雖然比較沒有人會抗議，但是也可能...沒有人用。

根據媒體實際觀察，原本的基地台地點緊鄰當地殯儀館，另外也可以看出，當地人口比較密集的區域應該是以中央的全家和美頂美店為中心點這一塊區域，畢竟便利商店都是開在人潮比較多的地方。所以如果要恢復訊號的話，就算再找地點，可能還是要在這附近找才行。再不然的話，就是民眾要跑遠一點，去用其他區域的基地台。只是最近天氣有點熱，請注意預防中暑。

再不然就是，嗯，你懂的，全家就是你家。

但老實說，如果當地民眾覺得自家附近有基地台不安心，或是基地台太多的話，可以看看台北地區的基地台數量，這個就不用看平方公里數了，光從基地台的數量來看，就可以知道台北人是冒著生命危險在用手機：

以大安區為例，佔地11.3平方公里，有1224座基地台，等於一平方公里平均可以分配108座基地台。 看到這個數字，應該可以讓你安慰一點。

如果你一定要用手機，那麼基地台少蓋一點真的比較好嗎？

基地臺的電磁波強度其實是隨著距離遠會迅速減少（與基地臺之距離平方成反比）。因此，每個基地臺電磁波涵蓋範圍內可以服務的使用者人數有限，因此需要有夠多的基地台才能夠滿足臺灣民眾行動通信的需求。

但是，如果你決定不用手機，那麼把隔壁基地台拆掉，或許也沒有什麼好抱怨的。但如果你還是想要用手機，只是基地台不要蓋在我家隔壁，這樣對你的健康真的好嗎？

事實上，手機與基地臺為「雙向通訊」，打行動電話時，如果基地臺愈遠，手機要發出更強的電磁波才能被遠方的基地臺接收，所以「基地臺離手機越遠，手機需發射的電磁波越大」，但由於我們講手機時往往貼近耳朵，因此，手機發射的電磁波對我們的影響比基地臺發射的電磁波大。

基地臺設置得愈密，基地臺電波涵蓋的範圍越小，所需要發射之電波功率也愈小，例如:涵蓋1公里半徑的基地臺比涵蓋3公里半徑的基地臺所發射的電波功率小9倍。

所以，我們再回到先前那個基地台密度的討論，如果你能理解「基地台越多，電磁波越少」的原理，那其實台北人還是比較健康的。

會對身體造成危害的電磁波，不是基地台的電磁波

依照振動頻率的大小，電磁波可分為三類：

一、游離輻射：極高頻率的輻射線，例如Ｘ光及伽瑪射線，因為其能量足以游離生物細胞分子中之電子，因此對身體會有影響。

二、有熱效應的非游離輻射：輻射能量低到不會游離生物細胞中之電子，僅會讓人感覺皮膚溫度升高，例如可見光及紅外線。

三、無熱效應的非游離輻射：輻射能量更低，不會游離生物細胞中之電子，甚至不會產生熱，如行動通信基地臺發射之電磁波。

從基地台種類來看，關掉了基地台，到底可以減少多少電磁波

基地台的種類也不一樣，因此電磁波的多少也不同。電信達人小丰子寫過一篇基地台種類的文章寫得相當詳細，而依照新聞描述，是廠房要拆掉後里民才發現裡面有基地台這件事來說，比較有可能的基地台是「Microcell」，適用於小型城市，涵蓋距離為2公里~5公里以內。再加上現在由於觀感的問題，願意搭建基地台的地點不好找，因此好不容易有廠房可以租用，各家業者可能把這架設在廠房屋頂，然後遮掩起來，現在才被發現。也因此，一次被抗議，就是三家電信業者全關。

那麼，或許你也會想到，為什麼不蓋遠一點，蓋個大型基地台涵蓋範圍廣一點，把基地台蓋在先前說的墓地附近？這不就是皆大歡喜？

但其實這有兩個考量，第一當然是成本的問題，第二是大型基地台發射功率更大，也不見得真的比較安全，只是眼不見為淨而已。而且，現在都要發展5G了，哪有電信業者這時還要花錢建4G基地台？

Microcell發射功率為2W~10W，與大型基地台的40W到100W相比，其實並不需要太過於擔心。而就算是大型基地台，主管機關曾委託研究單位實際測量，國內基地臺的最大電磁波輸出功率密度值為0.000193 mW/cm² (毫瓦/平方公分)，也還是遠低於國家的管制標準。

那麼，真的電磁波對我沒有影響嗎？

目前醫界的確有發現一種所謂「電磁波過敏症」的現象，指長期暴露在電磁場（波）環境中所造成一些神經干擾與過敏的症狀，包括頭疼、疲倦、感到壓力、睡眠干擾、刺痛/灼熱/紅腫等皮膚症狀、以及肌肉疼痛等症狀。

各國陸續有少數病例顯示，有人自訴暴露在電磁場（波）環境中會產生上述症狀，但這種俗稱「電磁波過敏症」的現象，目前尚未獲得科學實驗證明其存在，然而的確已經有許多相關學者在進行研究。

不過，全球發生這種案例的比例真的是少之又少，現階段如果你發現了自己有括頭疼、疲倦、感到壓力、睡眠干擾、刺痛/灼熱/紅腫等皮膚症狀、以及肌肉疼痛等症狀，比較大的機率有可能是你得了感冒，或是被蚊蟲咬傷。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》