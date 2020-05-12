區塊鏈大事：比特幣第三次獎勵減半啟動

從此以後每挖一個區塊獎勵將從 12.5 枚比特幣降至 6.25 枚，直至下次減半。

區塊鏈世界的大事，第三次「比特幣獎勵減半」在今天凌晨正式啟動了。這第 630,000 個區塊是由全球算力第四大的中國 Antpool 礦池所開採出來的，從此以後，每挖一個區塊獎勵將從 12.5 枚比特幣降至 6.25 枚，直至下次減半。

比特幣創造者中本聰先前就設計，只要比特幣每挖出 210,000 個區塊，挖礦獎勵就會減少一半來控制通膨。2009 第一個「創始區塊」被挖出來，之後比特幣第一次減半發生在 2012 年 11 月，當時從一區塊 50 枚比特幣下降到 25 枚，第二次是 2016 年 7 月下降至 12.5 枚，

那下次減半會是什麼時候呢？大致上來說若按照每 10 分鐘產生一個區塊的速度應該會是 4 年後，但實際上開採速度並非固定，需要整體算力與礦工意願決定，今年三月由於比特幣價格大跌讓不少礦工關機，連帶也讓這次減半比預估的晚了幾天。

有趣的是，為了向中本聰在金融海嘯後創造比特幣致敬，開采出第 629,999 個區塊（減半之前的最後一個）另一個中國礦池 f2pool 在區塊上寫上了現在的金融危機：「紐約時報 2020 年 4 月：美聯儲紓困再加碼至 2.3 兆美元，規模已遠遠超過 2008 年。」

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》