Google證實Hangouts、Meet、Duo在內 通訊服務背後營運團隊整併

除了近期擴大對外提供Google Meet線上視訊會議服務使用資源，Google內部也開始將包含Google Hangouts、Google Meet、Google Chat、Google Messages、Google Duo，以及Google Voice在內服務背後團隊整合，將由Google副總裁暨G Suite產品項目總經理Javier Soltero負責帶領。

Google後續則是對外證實此項消息，但強調目前並未有計畫針對現有服務作任何調整。

而目前負責帶領Google Hangouts、Google Meet、Google Chat、Google Messages、Google Duo，以及Google Voice在內服務營運團隊的Javier Soltero，過去曾在微軟擔任Cortana部門副總裁，過去則曾在VMware任職，並且在後來共同參與創立軟體廠商Acompli，而Acompli後續則在2014年被微軟收購，成為Outlook行動版服務項目。

在Javier Soltero加入Google，並且負責G Suite產品項目之後，原本負責G Suite項目在內Google Apps服務的Prabhakar Raghavan，則是轉向負責Google廣告相關業務。

此次證實Google更多與通訊相關應用服務均由Javier Soltero帶領，更意味未來這些服務將會有更進一步的資源串接，同時也預期讓品牌識別更進一步簡化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》