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Intel、AMD、NVIDIA傳取消參與延至9月底舉辦的Computex 2020

聯合新聞網 / 楊又肇

因為新型冠狀病毒確定延後至今年9月28日-30日間舉辦的Computex 2020，目前包含技嘉、微星、撼訊、精英、承啟、Patriot在內零組件品牌業者已經確定取消參與展出後，稍早更傳出包含Intel、AMD、NVIDIA也將退出參與Computex 2020。

不過，目前三家業者均未正式對外公告此項消息。

在此之前，其實市場就有消息指稱Intel在內業者考量疫情影響之下，將不會參與今年度的Computex 2020，以利確保員工與合作夥伴健康安全，尤其在疫情仍無法完全控制之下，這些科技業者更傾向避免更多潛在風險影響營運。

以Intel立場來看，雖然過往幾年都會選擇在Computex期間公布新款處理器消息，但在今年疫情影響之下，加上Computex 2020確定延後舉辦，或許Intel將更傾向自行舉辦對外發表活動，或是直接透過線上發表形式公布新款處理器消息，因此今年初預告的Tiger Lake架構處理器，或許會以獨立形式對外發表。

至於AMD方面也可能選擇調整旗下處理器產品公布時間，不見得會與Computex 2020期間配合，而NVIDIA也可能選擇透過自有活動公布新款顯示卡消息，同時面向一般消費市場的顯示卡產品則可能選擇在下半年對外公布，因此在Computex 2020期間可能也不會有太大消息更新。

另外，每年均以Computex作為重要發表舞台的華碩，目前似乎仍計畫在Computex 2020期間公布新品消息，但仍有可能因應疫情影響延後其新品上市時間，例如今年預期更新的第三款ROG Phone或許有可能因為疫情影響零組件供應，導致必須延後推出。

同時，如果包含Intel、AMD、NVIDIA在內業者均確定取消參與今年度的Computex 2020，或許意味將迫使台北外貿協會重新考慮是否繼續舉辦今年度的Computex 2020展會活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 品牌

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