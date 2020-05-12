中國境內疫情獲得控制 第18屆ChinaJoy如期在上海舉辦

即便CES Asia 2020與上海MWC 2020相繼因為新型冠狀病毒疫情影響而決定延後，或是取消，但每年同樣選在上海新國際博覽中心舉辦的第18屆ChinaJoy顯然將如期舉辦，預計會在今年7月31日至8月3日間展開。

由中國國家新聞出版署與上海市人民政府共同指導，並且由中國音像與數字出版協會協同上海漢威信恒展覽有限公司共同主辦，同時由上海新聞出版局與上海市浦東新區人民政府協辦的第18屆ChinaJoy，確定已經著手投入各項籌備工作。

同時，ChinaJoy組委會秘書長、上海漢威信恒展覽有限公司董事長韓志海強調將依照上海市及浦東新區防疫部門要求，以更完善防疫措施與應急備案做好準備，其中包含採取預約實名登記、配合體溫量測與藉由健康碼分時透過身分證、護照方式進場參觀，以及配合延長展出時間、錯開熱點展區分布位置，藉此降低交叉感染機率。

韓志海表示，目前參展廠商仍持續增加，同時有信心使活動順利展出。

至於此次除了展出ChinaJoy活動內容，同時也會加上國際智慧娛樂硬體展覽會 (eSmart)、中國國際動漫及衍生品授權展覽會 (CAWAE)展出內容，同時也預計新增ChinaJoy潮流玩具展 (CJTS)、5G雲遊戲主題展區、桌遊主題展區、獨立遊戲等主題展區。

在活動期間也將舉辦中國國際數位互動娛樂產業大會、全球遊戲產業峰會、中國遊戲開發者大會、全球電競大會與全新推出的全球雲遊戲產業大會，另外更包含Cosplay嘉年華全國大賽總決賽、舞藝超群全國舞團盛典總決賽、Cosplay封面大賽，以及首屆洛裳華服賞時尚文化活動。

除了藉由實體活動展出，此次ChinaJoy展出內容更包含首次以線上形式呈現的「ChinaJoy Plus」線上展示內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》