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歐盟希望掌握美國科技業者「球員兼裁判」證據 預計要求共享數據資源

聯合新聞網 / 楊又肇

由於許多美國科技業者在歐盟境內被認定違反市場壟斷，因此歐盟機構將提撥60萬歐元進行對外招標，希望透過蒐集關鍵證據證明Facebook、Google、亞馬遜與蘋果在內美國科技業者影響歐盟境內網路市場發展，藉此要求這些美國科技業者必須向競爭對手共享共享網路服務數據資源。

此項由歐盟委員會自今年2月提出的建議，希望透過對外招標60萬歐元，藉此證明美國科技業者所推行網路服務在歐盟境內影響正常市場競爭，例如先前Facebook、Google、亞馬遜與蘋果在內業者都曾先後遭歐盟機構指控違反市場公平競爭，其中更包含指控這些業者藉由本身網路服務資源掌握龐大用戶數據，僅而讓本身網路服務持續擴張，並且影響歐盟境內業者發展。

在歐盟對外招標說明中，更直接列舉本身為零售通路，同時更是網路服務平台供應商的亞馬遜，以及本身既是內容開發商，同時也是網路應用服務市集平台供應商的蘋果。依照歐盟委員會看法，認為這些同時為市場競爭者與平台供應商的業者有可能憑藉自身優勢影響競爭公平，進而透過獲取更多用戶數據資源讓旗下服務有更大發展優勢。

因此，歐盟委員會希望更明確掌握這些同時具有平台供應商身分的業者，在發展過程中明顯讓自有業務更容易被人使用的證據，預期未來將透過這些證據要求業者將本身平台供應業務拆分，避免這些業者有球員兼裁判情況。

而在此之前，Google便經常指控利用自身搜尋引擎優勢提昇本身整合線上購物分潤營收，而蘋果先前也曾因為本身提供App Store平台，同時也藉由Apple Music服務加入串流音樂市場競爭，造成Spotify對此感到不滿。

另一方面，這些美國科技業者也被指控運用旗下平台資源與免費使用服務掌握龐大用戶數據，導致市場投資更傾向集中在這些科技業者，使得市場出現大者恆大，在地服務成長機會反而因此受限。針對此類數據資源不平等情況，歐盟委員會預期在掌握相關證據後，要求這些科技業者必須對外共享數據資源以利歐盟境內業者能更公平參與市場競爭。

歐盟預計在近期內提出臨時報告內容，並且最快會在今年7月前後提出具體報告結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 裁判

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