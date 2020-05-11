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不再擔任技術顧問 Eric Schmidt離開Alphabet及Google體系

聯合新聞網 / 楊又肇

去年6月19日之後卸下Alphabet董事職務，並且轉任技術顧問的Eric Schmidt，稍早有消息指稱其已經正式離開Alphabet及Google體系。

Eric Schmidt過去以來在Google發展歷史中扮演相當重要角色，不僅在2011年之前擔任Google執行長，在Google母公司Alphabet成立時更維持擔任執行董事長身分，直到2017年底卸下職務，轉為一般董事成員身分。

在此期間，Eric Schmidt持續以其在科技領域經驗提供看法與意見，同時也持續以期獨特眼光觀察市場趨勢。若以Google過往發展歷史來看，Eric Schmidt幾乎是以導師身分指引公司發展，同時也在網路技術發展有一定影響力。

在過去的發展經歷中，Eric Schmidt曾在貝爾實驗室、Zilog，以及當年隸屬全錄的帕羅奧多研究中心擔任研究員，並且在1983年加入昇陽，並且主導Java平台技術發展與昇陽獨立平台的程式技術，進而確立昇陽網路技術發展策略，之後則成為昇陽技術長與企業總裁。

而在Eric Schmidt擔任Google執行長期間，實際上順利推行不少產品及服務，例如目前眾人廣泛使用的Android作業系統，以及目前不少人使用的Chrome瀏覽器，但現在由不少電視與機上盒產品採用的Android TV作業系統前身－Google TV，則是未能順利帶動使用風氣，反而轉變成現在的Android TV才獲得更大支持。

至於去年宣布不再擔任Alphabet董事，並且在6月19日之後卸下Alphabet董事職務，同時轉任技術顧問，如今則是從Alphabet及Google體系完全退離，並且更專注於軍事相關科技顧問身分，對於Alphabet及Google發展來看，顯然也意味一個時代的結束。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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