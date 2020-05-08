任天堂公布財報：Switch全球已賣出5577萬台 Q4獲利大增200％

《集合啦！動物森友會》也銷售 1340 萬套創新高！

在武漢肺炎新冠病毒（COVID-19) 疫情下，《集合啦！動物森友會》遊戲銷量刷新紀錄、主機在各地缺貨。任天堂也公布財報，由於 Switch 主機熱銷緣故，Q4 獲利增幅 200%，《集合啦！動物森友會》也創新高銷售 1340 萬套，目前 Switch 主機在全球已賣出 5577 萬台。

根據統計，在 2019 財年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期間，任天堂全年財報的營業利益年增逾 4 成，共銷出 2,030 萬台主機，而 Switch 硬體銷售額同比成長了 24.0％ 令人驚艷，能有如此成長，一部分受惠於在去年 9 月份初登場的 Switch Lite（Switch Lite 佔 5577 萬中的 619 萬）。

《集合啦！動物森友會》與《寶可夢 劍／盾》遊戲熱銷也帶動了主機需求，疫情宅經濟生活的驅使下，任天堂第一季財報在合併營收年增 9.0% 至 1 兆 3085 億日圓，合併營益年增 41.1% 至 3523 億日圓。

即便在日本已經恢復供貨，但由於疫情出貨受到影響，任天堂預估今年度（2020 年 4 月至 2021 年 3 月）Switch 銷售量恐縮一成，財測遠低於市場預期。任天堂指出在疫情下將導致零件調度、產品製造等問題。

根據任天堂預測， Switch 主機和遊戲軟體的銷量也將減少。Switch 遊戲主機銷量預估年減 10% 至 1900 萬台，遊戲軟體銷量則是預估年減 17% 至 1 億 4000 萬套。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》