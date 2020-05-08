iPhone SE電池續航力評比表現墊底 外媒：不適合中重度使用者
蘋果公司新推出的第二代iPhone SE主打平價機種搭配最新的A13處理器，兼具低成本與高性能，甚至被日經新聞評為「具備超跑引擎的家用車」。不過近期有外國媒體針對第二代SE電池進行評測，結果卻是評價的幾款手機中表現墊底的。
外媒《Phonearena》6日公布評測結果，以第二代SE比較近期的不同廠商的幾款機型，包括蘋果公司的iPhone XR、11，Google公司的Pixel 3a及三星的Galaxy S10、S10e。他們設計「網頁瀏覽」、「觀看YouTube影音」及「玩3D遊戲」三種情境，比較相同螢幕亮度下不同手機的電池續航力。
結果顯示，三種情境下第二代SE的表現普遍不如其他手機，除了在網頁瀏覽下稍微比Galaxy S10長約一小時外，其他兩種情況續航力皆不足五小時，成績墊底。從電池容量來看，第二代SE也的確是所有手機中最小的，僅1821毫安培，遠少於其他容量在3000毫安培左右的手機。
《Phonearena》表示，第二代iPhone SE的電池表現是這款手機「最令人失望的地方」。它雖具備較好的處理器，可以讓使用者順暢地玩遊戲及看影片，但同時手機的電量也會迅速消耗。他們認為，新的iPhone SE並不適合手機中度及重度使用者，並建議蘋果公司應考慮使用容量更大的電池。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言