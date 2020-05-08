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iPhone SE電池續航力評比表現墊底 外媒：不適合中重度使用者

聯合新聞網 / 綜合報導
有外媒針對iPhone SE電池進行評測，結果除了網頁瀏覽外，其他情境下續航力皆墊底。圖／台灣大哥大提供
有外媒針對iPhone SE電池進行評測，結果除了網頁瀏覽外，其他情境下續航力皆墊底。圖／台灣大哥大提供

蘋果公司新推出的第二代iPhone SE主打平價機種搭配最新的A13處理器，兼具低成本與高性能，甚至被日經新聞評為「具備超跑引擎的家用車」。不過近期有外國媒體針對第二代SE電池進行評測，結果卻是評價的幾款手機中表現墊底的。

外媒《Phonearena》6日公布評測結果，以第二代SE比較近期的不同廠商的幾款機型，包括蘋果公司的iPhone XR、11，Google公司的Pixel 3a及三星的Galaxy S10、S10e。他們設計「網頁瀏覽」、「觀看YouTube影音」及「玩3D遊戲」三種情境，比較相同螢幕亮度下不同手機的電池續航力。

結果顯示，三種情境下第二代SE的表現普遍不如其他手機，除了在網頁瀏覽下稍微比Galaxy S10長約一小時外，其他兩種情況續航力皆不足五小時，成績墊底。從電池容量來看，第二代SE也的確是所有手機中最小的，僅1821毫安培，遠少於其他容量在3000毫安培左右的手機。

《Phonearena》表示，第二代iPhone SE的電池表現是這款手機「最令人失望的地方」。它雖具備較好的處理器，可以讓使用者順暢地玩遊戲及看影片，但同時手機的電量也會迅速消耗。他們認為，新的iPhone SE並不適合手機中度及重度使用者，並建議蘋果公司應考慮使用容量更大的電池。

使用新iPhone SE瀏覽網頁，續航力僅略勝Galaxy S10。圖擷自Phonearena
使用新iPhone SE瀏覽網頁，續航力僅略勝Galaxy S10。圖擷自Phonearena

使用新iPhone SE遊玩3D遊戲，續航力同樣不足五小時。圖擷自Phonearena
使用新iPhone SE遊玩3D遊戲，續航力同樣不足五小時。圖擷自Phonearena

iPhone SE

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