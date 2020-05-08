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Google在內31家業者合組開放聯盟 呼籲政府不應將5G技術資源集中在少數業者

聯合新聞網 / 楊又肇

目前主要的5G網路技術設備供應資源來自Nokia、Ericson、三星、華為與中興，為了避免特定資源與補助集中在特定廠商，甚至可能因為華為、中興提供設備引發資安考量問題，包含Google、微軟、Facebook、IBM、Intel、富士通、Cisco、AWS、VMware、Qualcomm，以及包含AT&T、Vodafone、Telefónica在內電信業者合組開放無線網路接取網路政策聯盟 (Open RAN Policy Coalition)，希望各個政府機構能將相關補助金額更合理分配給投入5G網路技術研發業者，而非僅集中在特定廠商手中。

目前總計31家業者合組的開放無線網路接取網路政策聯盟，形式上希望政府單位能將5G網路技術研發相關補助金額等資源，更合理地分配給實際投入5G網路技術應用研發的業者，而非僅集中在特定少數業者身上，進而造成5G網路技術可能被壟斷掌握在這些業者手裡，導致與5G網路技術最初發展平等使用理念相違。

而另一方面，部分看法則認為開放無線網路接取網路政策聯盟組成的原因，其實更包含希望改善目前主要幾家5G網路技術設備供應商之中，就由華為與中興佔據兩個名額，而其背後可能夾帶中國政府干涉情況，更讓不少擔心是否造成5G網路技術增加更多安全隱私問題，甚至可能進一步與政治問題牽連。

因此某種形式，這31家業者合組聯盟或許有相當程度是為了避免華為與中興的影響，造成未來5G網路使用模式生變，甚至期望藉此稀釋華為與中興在5G網路技術發展獲得政府補助資源比重。

在此之前，其實美國政府也計畫要求更多境內業者投入5G網路技術研發，一方面提昇美國在5G網路技術競爭能力，同時也能因此降低仰賴源自華為、中興提供設備的需求。

不過，開放無線網路接取網路政策聯盟方面強調，組成聯盟的用意並非為了排擠特定業者，而是希望避免多數資源集中在少數特定業者手上，造成5G網路技術資源產生壟斷現象。

依照過去5G網路技術標準制定理念，認為5G網路應該建立在開放、平等使用的基礎，同時也不應該集中在少數人手中，必須要讓所有人可以在合理、平等情況下使用5G網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安 5G

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