Google將於6月3日舉辦Android 11 beta線上發表會

Google稍早確認將於美國西岸時間6月3日舉辦Android 11 beta線上發表會，同時也確認接下來預計對外開放測試的版本，將會在6月、7月、8月間釋出總計3次beta更新，同時預計在今年10月釋出Android 11正式版本。

此次公布消息之外，Google也向開發者釋出Android 11 Developer Preview 4版本更新內容，讓開發者能藉由Pixel 4在內機種預覽新版Android 11功能。

過去通常是藉由每年的Google I/O開發者大會公布Android新版內容，但由於今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得Google最後取消今年度的開發者大會實體活動，甚至就連後來原訂舉辦的線上活動也決定取消，因此也讓今年的Android更新消息必須透過獨立活動形式對外公布。

而在今年初率先提供開發者預覽新版Android 11內容，Google預計在此次更新中公布更多累積反饋意見所調整部分，同時也說明接下來預計對外開放測試的beta版本，將會在6月、7月、8月間釋出總計3次beta更新，並且將會在今年10月釋出正式版本。

若沒意外的話，預期Google將會在今年10月正式揭曉搭載Android 11版本的新款Pixel 5系列機種。在此之前，Google則可能會在宣布對外開放Android 11 beta預覽測試之餘，同步揭曉價格相對親民的Pixel 4a系列機種。

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