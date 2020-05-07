聽新聞
test
0:00 / 0:00
今早iPhone、iPad使用App瘋狂閃退？ 災情原因曝光
許多蘋果用戶今早（7日）使用手機時，可能會發現iPhone、iPad開啟某些App會瘋狂閃退。受到影響的App，包括Spotify、KKBOX、Bus+、抖音、Pinterest、LINE Webtoon、Waze，影響範圍不小。
根據《9toMac》報導，此次災情源自於Facebook的一個開發套件（SDK）出現異常，才導致使用這個套件、讓用戶得以使用Facebook登入的第三方應用程式出現閃退現象。且根據《techcrunch》報導，即使個人沒有使用過Facebook登入，也會受到影響。
目前FB已修復這個問題，部分App已恢復正常運作，但仍有小部分的App可能需等待軟體更新。如果 App 仍持續閃退，用戶可以嘗試在分享器的 DNS 設定中封鎖「facebook.com」網域以暫時解決問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言