今早iPhone、iPad使用App瘋狂閃退？ 災情原因曝光

許多蘋果用戶今早（7日）使用手機時，可能會發現iPhone、iPad開啟某些App會瘋狂閃退。受到影響的App，包括Spotify、KKBOX、Bus+、抖音、Pinterest、LINE Webtoon、Waze，影響範圍不小。

根據《9toMac》報導，此次災情源自於Facebook的一個開發套件（SDK）出現異常，才導致使用這個套件、讓用戶得以使用Facebook登入的第三方應用程式出現閃退現象。且根據《techcrunch》報導，即使個人沒有使用過Facebook登入，也會受到影響。

目前FB已修復這個問題，部分App已恢復正常運作，但仍有小部分的App可能需等待軟體更新。如果 App 仍持續閃退，用戶可以嘗試在分享器的 DNS 設定中封鎖「facebook.com」網域以暫時解決問題。