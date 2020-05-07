動物森友會歐美玩家討論雜草 Facebook官方誤當大麻交易

任天堂熱門遊戲《動物森友會》創造出不少專有術語，玩家一聽就明白，諸如炒大頭菜、機票、摸傢俱、摸妹妹等。最近不少外國玩家群組就出現一個他們才有的煩惱，因為遊戲中的雜草（weed）在英語中有大麻的意思，令Facebook以為一群玩家在群組內討論大麻交易，迫使管理員要成員停止提及「weed」及「trade」（交易）等字眼。

雜草是動森玩家經常要處理的問題，但凡要在島內建設、種花等等，都要先將土地上的雜草一一拔出，但它們仍會不停長出。而雜草也不是垃圾，遊戲內製作物品經常用到，玩家們自然會互相做交易，最近的新NPC樹懶還會收購雜草，有外國玩家更想到一門生意，開始提供幫其他玩家除草搞園藝的服務。

然而，英文中的「weed」（雜草）有大麻的意思，有外媒指Facebook有動森群組向會員發公告，要求停止在貼文中提到「weed」、「trade」等字眼，因為Facebook以為玩家真的在討論大麻。

Facebook嚴禁在平台上售賣非醫療藥物，包括大麻，但發現有些群組在瘋狂討論「草」，動森群組的管理員稱若成員的貼文違反規定，會被Facebook刪除相關的貼文，只能建議大家想出一些替代的字眼。

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文章授權轉載自《香港01》